Pensez à 100 $ en argent est un prix fou… Pas si vous consultez ce graphique ⋆ .

par Steve St.Angelo, SRSRocco Report:

Bien que nous ayons assisté à une augmentation de la demande de nouveaux investissements en argent au cours de la dernière année, ce n’est rien comparé aux achats massifs à venir. Nous savons qu’il se passe quelque chose de GRAND sur le marché de l’argent lorsque les principaux analystes de l’argent omettent «commodément» l’énorme demande mondiale d’ETF d’argent dans leurs calculs d’excédent-déficit.

J’ai fourni mon analyse en réponse à la récente interview de Kitco avec Phillip Newman, directeur général de Metals Focus, qui fournit le World Silver Survey pour le Silver Institute.. M. Newman affirme qu’il y a eu un énorme excédent de 80 millions d’onces d’argent l’an dernier, le plus élevé en plus d’une décennie. Cela a dérouté de nombreux investisseurs en argent parce qu’ils pensaient qu’il devait y avoir une pénurie et un déficit l’année dernière. En fait, je crois qu’il y avait un DÉFICIT D’ARGENT MASSIF en 2020, et fournissez cette information pour le Membres Silver et Gold.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Le principal problème que j’ai avec les principaux analystes d’argent de CPM Group et Metals Focus est qu’ils ne traitent pas la demande record de Global Silver ETF comme UNE REELLE DEMANDE PHYSIQUE.. Cela reviendra et les mordra durement quand ils essaieront d’expliquer de vraies PÉNURIES D’ARGENT à l’avenir.

L’une des affirmations de ces analystes d’argent est qu’il y a tout cet argent dans le monde. Ils disent qu’il y a des milliards d’onces d’argent là-bas qui n’attendent que d’être mis sur le marché. Ah bon? Cela pourrait être vrai, mais pourquoi un investisseur en argent vendrait-il son métal à 30 $ – 40 $ ou même 50 $ l’once alors que le pire reste à venir lorsque le système financier fortement endetté s’effondre? C’est la raison pour laquelle vous achetez et conservez de l’argent. Ne pas faire quelques dollars de profits fiat.

Donc, si nous nous rallions aux analystes d’argent du groupe CPM et de Metals Focus et convenons qu’il y a 5 milliards d’onces d’argent d’investissement dans le monde, à 100 $ l’once, cela équivaudrait à 500 milliards de dollars. Maintenant, comparez cela aux 24000 milliards de dollars, ou 24 billions de dollars de NOUVELLE DETTE MONDIALE ajoutés juste en 2020.

C’est correct; même à 100 $ l’once, tous les investissements mondiaux en argent dans le monde équivaudraient à un dérisoire 2% par rapport aux 24 billions de dollars de nouvelle dette ajoutée au plus grand système financier de Ponzi de l’histoire de l’humanité. C’est précisément pour cette raison… pourquoi nous investissons dans l’argent physique. Ce genre de folie monétaire basée sur la dette ne peut pas continuer à ce rythme bien plus longtemps avant que toute la façade ne s’effondre.

En savoir plus @ SRSRoccoReport.com