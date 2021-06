Pensez-vous que Google et Apple proposent encore de l’innovation sur les smartphones ?

Apple vient de terminer son discours d’ouverture de la WWDC, donnant aux consommateurs un aperçu de ce qui s’en vient en termes de mises à jour logicielles. L’adresse intervient également quelques semaines après que Google a fait de même pour son logiciel lors de sa conférence des développeurs d’E/S.

Apple propose iOS 15, la dernière mise à jour de ses iPhones. Pendant ce temps, Google a détaillé Android 12 lors de son événement, marquant la dernière mise à jour de la vaste armée d’appareils Android.

Pensez-vous que Google et Apple proposent toujours de l’innovation sur leurs plateformes de smartphones ? C’est le sujet de notre sondage en vedette aujourd’hui, vous pouvez donc voter via le sondage ci-dessus.

Il est facile de comprendre pourquoi certains pourraient penser que les deux sociétés n’ont pas vraiment fait grand-chose en matière d’innovation sur leurs plateformes respectives. Il semble qu’Apple et Google se différencient les uns des autres, ce qui peut peut-être donner une tournure aux choses. Nous avons également vu Google et Apple saisir des fonctionnalités apparues pour la première fois via des skins Android ou des plates-formes rivales, telles que le lecteur vidéo contextuel popularisé par Samsung et les gestes vus pour la première fois sur WebOS.

Là encore, il existe également un argument selon lequel les deux sociétés apportent toujours de l’innovation à leurs plates-formes téléphoniques. Nous avons vu Apple introduire la transparence du suivi des applications ces derniers temps, donnant le contrôle des données aux utilisateurs. Pendant ce temps, Google a également introduit une fonctionnalité de mise en veille prolongée des applications pour supprimer les autorisations, désactiver les notifications et libérer de l’espace pour les applications qui n’ont pas été utilisées depuis plusieurs mois. Pourtant, ces deux exemples sont-ils l’exception plutôt que la norme ? Faites-le nous savoir en votant ou en laissant un commentaire.