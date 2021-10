Pensez-vous que les puces d’IA sur les téléphones ont été à la hauteur du battage médiatique?

Les puces d’IA dédiées sont présentes sur les smartphones haut de gamme et certains appareils de milieu de gamme depuis plusieurs années maintenant, remontant à la série Mate 10 de Huawei offrant une unité de traitement neuronal (NPU) en 2017.

Depuis lors, nous avons vu MediaTek, Qualcomm, Apple et Samsung adopter le silicium IA dédié sur leurs chipsets de smartphone. Mais pensez-vous que ces puces d’IA ont été à la hauteur du battage médiatique? C’est le sujet de notre sondage en vedette aujourd’hui, alors choisissez une option ci-dessous.

Nous avons vu des entreprises de smartphones vanter le silicium AI pour une meilleure reconnaissance de scène/objection, un traitement d’image plus rapide et de meilleure qualité, une sécurité et de meilleures performances système. Il y a donc eu une tonne de cas d’utilisation revendiqués pour la technologie. Et Google propose encore plus de cas d’utilisation pour la série Pixel 6, comme la dictée/traduction vocale hors ligne.

Là encore, les chipsets pour smartphones d’aujourd’hui sont en général très adaptés, même sans matériel d’apprentissage automatique dédié. Des processeurs, des GPU et des FAI plus rapides combinés à des logiciels et des algorithmes améliorés peuvent également permettre certains de ces cas d’utilisation.

Alors, pensez-vous que les puces d’IA n’ont pas répondu aux revendications des fabricants ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus et laissez un commentaire si vous en avez plus en tête.