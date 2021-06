Pensez-vous que Spatial Audio pour Apple Music ne change pas la donne? Réfléchissez

in

La prise en charge de l’audio spatial par Apple Music devrait changer la donne pour l’industrie de la musique. Voici pourquoi.

L’audio spatial est une expérience immersive qui a fait du jeu et du cinéma une expérience. Mais il est sur le point de révolutionner l’industrie de la musique avec Apple Music embrassant Dolby Atmos. Considérez l’audio spatial comme une scène sonore 3D qui peut être encodée pour ressembler à une performance en direct à chaque fois que le fichier est lu.

Ce niveau de qualité immersive est impossible avec uniquement des canaux mono ou stéréo. Vous pouvez entendre le son bouger autour de vous, tout comme votre oreille peut faire la différence de son lorsqu’un violoniste se promène dans un restaurant bondé. Les artistes peuvent créer ces sons en mouvement sur un paysage sonore 3D – c’est l’audio spatial.

Zane Lowe d’Apple Music explique comment la nouvelle technologie peut aider les artistes à donner vie à leurs chansons. « Je crois que ce qui va se passer, c’est que les artistes commenceront à entendre des choses qu’ils n’ont jamais entendues auparavant », dit Lowe.

« Imaginez Billy Corgan disant à l’ingénieur : « Quand j’ai créé la guitare au début de « Quiet » en 1993, je voulais qu’elle soit entendue à trois milles et demi derrière vous, puis je veux qu’elle atterrisse devant votre visage en 3,2 secondes au moment où la batterie de Jimmy Chamberlin commence.

De toute évidence, Lowe donne un exemple fictif, mais il crée l’image de ce qui est possible avec l’audio spatial. Il offre aux musiciens, ingénieurs et producteurs un nouvel outil pour apporter une expérience audio 3D entièrement immersive au streaming musical. L’objectif d’Apple en adoptant la technologie est de la rendre plus courante.

Il montre comment la musique peut sonner dans un environnement, passant d’un enregistrement statique en 2D à une expérience immersive en 3D. Pensez à la différence entre le premier jeu Mario et maintenant. C’est la différence entre l’audio stéréo et spatial.

Lowe souligne avec précision que les artistes d’aujourd’hui sont nés dans l’audio stéréo. Mais à l’avenir, il y aura des artistes qui naîtront dans l’audio spatial. Leur avenir peut ne jamais penser à faire un enregistrement stéréo, de la même manière, un vidéaste peut ne pas penser à une carrière dans la photographie.

Apple envisage de soutenir la prochaine génération d’artistes en mettant à jour ses outils de création. Il dit qu’il construira des “outils de création musicale immersive” directement dans Logic Pro plus tard cette année. Tout musicien pourra créer et mixer ses chansons en audio spatial pour Apple Music, que ce soit en studio, à la maison ou en déplacement.