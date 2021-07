Pension commuée pour les employés de l’État selon le régime des retraités civils du gouvernement central – Détails

in

Il a été observé que la procédure de paiement de la valeur de rachat des pensions n’est pas strictement respectée par les caisses et les caisses de paiement des banques agréées pour le paiement des pensions.

Le ministère des Finances a apporté une clarification sur le paiement de la valeur de rachat de la pension. À l’avenir, les employés du gouvernement prenant leur retraite sur la pension de retraite peuvent être un soulagement en ce qui concerne la réception de la valeur de rachat de la pension.

Au moment de la retraite, si un employé opte pour la conversion de la pension, un montant forfaitaire est versé au pensionné tandis que sur le solde la pension commence. En termes simples, la commutation signifie un paiement forfaitaire au lieu de paiements périodiques de pension.

Conformément au mémorandum de bureau publié par le gouvernement, il a été observé que la procédure de paiement de la valeur de rachat de la pension n’est pas strictement respectée par les bureaux de paie et de comptabilité et les succursales de paiement des banques autorisées pour le paiement des pensions.

Toutes les CPPC des banques agréées et des caisses de paiement et de comptabilité sont tenues de suivre de manière sacro-sainte la procédure de paiement de la valeur de rachat des pensions mentionnée dans le « Schéma de paiement des pensions aux retraités civils du gouvernement central par l’intermédiaire d’une banque autorisée », Manuel des comptes civils et les règles de retraite de la SCC.

La procédure de paiement de la valeur actualisée de la pension est réitérée comme suit :

1. Le cas où les employés du gouvernement prenant leur retraite peuvent demander l’autorisation de paiement de la valeur de rachat de la pension au moment de l’émission du PPO

a) Le comptable, après vérification nécessaire, autorise le chef de bureau à prélever le montant de la valeur de rachat de la pension sur présentation d’une facture et lui remet le chèque/traite visé « Non payable avant la date suivant la date de la retraite » au retraité.

b) L’agent comptable doit indiquer dans les deux moitiés du PPO – la pension brute, le montant de la pension rachetée et le fait que la valeur de rachat de la pension a été autorisée séparément par le DDO.

c) L’agent comptable doit noter le paiement de la valeur de rachat de la pension ayant été fait à l’employé du gouvernement qui prend sa retraite dans son carnet de services.

2. Le cas dans lequel le retraité qui a perçu une pension par l’intermédiaire de la banque et n’a pas reçu la valeur de rachat de la pension par le chef du bureau sur l’autorisation délivrée par le comptable –

a) Le paiement dans un tel cas sera effectué par la banque.

b) Cela sera fait à la réception de l’autorisation du PAO du / ministère / département ou de l’agent comptable du gouvernement / de l’administration de l’UT par le biais d’une lettre d’autorisation distincte.

c) L’autorité de paiement sera communiquée à la succursale de paiement concernée par l’intermédiaire de la CPAO conformément à la procédure indiquée dans le Régime de paiement des pensions aux retraités civils du gouvernement central par les banques autorisées.

d) La succursale payeuse, sur récépissé de l’autorité de paiement, procédera au paiement immédiat du montant dû en créditant celui-ci sur le compte ouvert par le pensionné pour le paiement de la pension en intimation au pensionné.

