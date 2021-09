Pension d’État : Fury en tant que triple verrou mis au rebut – « Mes choix seront geler ou mourir de faim ! » | Politique | Nouvelles

in

La décision de suspendre temporairement la politique de triple verrouillage pendant un an a été annoncée hier. Les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​fustigé la nouvelle, l’un d’eux affirmant que son choix en hiver pourrait être de “geler ou mourir de faim”.

Commentant ce site Web, le lecteur a écrit : « Donc, ma pension devrait augmenter d’un possible 2,5 % à partir d’avril 2022 ; ma facture d’énergie devrait augmenter de 35 % à partir du 1er octobre 2021 et oui, je suis économe avec mon énergie. utiliser et avoir recherché la meilleure offre !

“Si nous avons un mauvais hiver, mes choix seront de geler ou de mourir de faim.”

Un autre s’est déchaîné : “Alors, comment les conservateurs prévoient-ils d’escroquer les électeurs lors des prochaines élections maintenant qu’ils ont ouvertement montré que toute promesse faite ne vaut pas le papier sur lequel elle est écrite ?”

Un troisième fulminait : « Nous avons déjà la pire retraite d’Europe et le triple verrouillage a été mis en place pour y remédier.

“Je sais que des mesures doivent être prises pour équilibrer les comptes, mais de nombreux retraités ne peuvent pas se permettre d’être ceux qui le font.”

Un autre a fustigé: “Des temps désespérés pour beaucoup de gens qui survivent avec ce qui est de manière embarrassante l’une des pensions d’État les plus basses d’Europe.”

Un cinquième a ajouté: “C’est mon vote terminé, combien d’autres suivront?”

Mais le triple verrouillage a été temporairement suspendu en raison de distorsions des salaires pendant la pandémie qui auraient pu donner droit aux retraités à une augmentation allant jusqu’à 8%.

L’augmentation de l’année prochaine sera plutôt basée sur 2,5 % ou sur l’inflation.

S’exprimant mardi, Therese Coffey, secrétaire du Travail et des Pensions, a déclaré aux députés qu’il y avait eu un “pic statistiquement irrégulier des gains” au cours de la période au cours de laquelle le taux de pension est fixé.

Elle a déclaré que la décision de supprimer la référence des revenus « garantira également que, comme nous devrons prendre des décisions difficiles ailleurs dans les dépenses publiques, y compris le gel des salaires du secteur public, les retraités ne bénéficient pas injustement d’une anomalie statistique ».

Mme Coffey a déclaré aux députés: “À un moment où nous avons pris des décisions difficiles pour restaurer les finances publiques qui ont eu un impact sur les travailleurs, telles que le gel des seuils d’impôt sur le revenu des particuliers aux niveaux actuels, ce ne serait pas juste.

« La mise de côté de l’élément de rémunération est temporaire et pour un an seulement.

“Cela signifie que nous pouvons appliquer et appliquerons le triple verrouillage comme d’habitude à partir de l’année prochaine pour le reste de ce Parlement, conformément à notre engagement manifeste.”