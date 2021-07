Pension familiale : que se passe-t-il si le conjoint ou la personne éligible est accusé d’avoir tué l’employé ? Le gouvernement de Modi décide

in

Règle de pension familiale des employés du gouvernement central : Le Département des pensions et du bien-être des retraités du gouvernement central (DoPPW) a décidé que la pension familiale peut être accordée à un autre membre éligible de la famille dans les cas où la personne éligible pour recevoir la pension familiale est accusée d’avoir assassiné le fonctionnaire ou d’avoir aidé une telle infraction.

Le DoPPW a récemment déclaré qu’il avait été décidé « que dans les cas où une personne éligible à une pension familiale est accusée d’avoir assassiné un fonctionnaire ou d’avoir aidé à commettre une telle infraction et de lui verser une pension de famille. reste suspendue en vertu de la règle 54(11-C) du règlement CCS (Pension) de 1972, une pension familiale peut être accordée à d’autres membres éligibles de la famille jusqu’à la conclusion de la procédure pénale à cet égard.

« Si le conjoint du fonctionnaire est accusé du délit d’assassinat du fonctionnaire ou d’aide à la commission d’une telle infraction et que l’autre membre de la famille éligible est un enfant mineur du fonctionnaire décédé, la pension familiale de ce mineur l’enfant doit être payé par un tuteur dûment nommé, et la mère ou le père de l’enfant mineur (qui est accusé de l’infraction) n’agira pas en tant que tuteur aux fins du retrait de la pension familiale », a déclaré le DoPPW dans Office Memorandum (OM ) du 16 juin 2021.

Selon le DoPPW, si l’accusé est acquitté de l’accusation, la pension familiale lui deviendra payable à compter de la date de cet acquittement et la pension familiale à un autre membre de la famille sera supprimée à partir de cette date.

De même, dans les cas où le paiement de la pension familiale a été suspendu conformément aux dispositions de la Règle 54 (11-C) du Règlement de 1972 du CCS (Pension), avant la nouvelle décision du DoPPW, les arriérés de pension familiale accumulés à compter de la date après la date du décès du fonctionnaire/pensionné, sera versée à l’autre membre éligible de la famille du gouvernement. Serviteur/Retraité.

Que dit la règle 54(11-C) des règles de la SCC (pension) de 1972 ?

Conformément à la disposition (11-C) de la règle 54 du Règlement de 1972 sur la fonction publique centrale (pensions), si une personne qui a droit à une pension familiale au décès d’un fonctionnaire ou d’un pensionné, est chargée de la délit d’assassinat du fonctionnaire/pensionné ou de complicité dans la commission d’un tel délit, le versement de la pension familiale reste suspendu jusqu’à la conclusion de la procédure pénale engagée à cet égard.

Auparavant, la pension familiale dans de tels cas n’était versée ni à la personne inculpée ni à aucun autre membre éligible de la famille jusqu’à la conclusion de ladite procédure pénale. Cependant, cette règle a maintenant été modifiée pour fournir une pension familiale à la personne éligible suivante dans la famille du fonctionnaire.

