Penske : je ne vois pas la F1 à Indy dans un avenir prévisible

La Formule 1 se développe aux États-Unis, avec une course à Miami ajoutée à celle d’Austin, ce qui laisse supposer que le sacré Indianapolis Motor Speedway (IMS) accueillera également.

Depuis que Roger Penske a acquis la piste de course ovale la plus célèbre du monde, il a été question d’un retour d’un Grand Prix sur le site.

À l’époque, en mars de l’année dernière, lorsque le COVID-19 se propageait dans le monde entier comme une traînée de poudre, Penske était optimiste quant à la perspective de la F1 à Indy : « Mon fils Greg a rencontré Chase Carey et a eu des discussions préliminaires. Est-il temps de revoir une course de F1 ? Je ne sais pas encore si l’économie a du sens, mais nous n’envisagerions pas de le faire avant 2022. »

Plus récemment, dans une interview avec IndyStar, le capitaine a mis en doute l’éventualité d’une course de F1 : « Je ne vois pas la Formule 1 dans un avenir prévisible.

« f il y a une opportunité pour nous, mais nous n’avons pas eu de discussions sérieuses pour le moment. j’ai parlé avec [F1 CEO Stefano Domenicali] personnellement, et nous aimerions l’exécuter, mais je pense que cela dépendra de l’économie.

« Il doit y avoir une fenêtre pour nous permettre de l’exécuter. Nous devons être stables, puis vous investiriez pour en héberger un. Il ne s’agit pas uniquement de trouver un sponsor, mais de savoir comment tout cela s’intègre dans le package total ? » ajouta Penske.

Avant que Penske ne soit propriétaire de l’endroit, IMS a accueilli la F1 de 2000 à 2007, Sebastian Vettel faisant ses débuts en Grand Prix pour BMW_Sauber à la place de Robert Kubica. En 2005, le fiasco des pneus Michelin, qui s’est soldé par une course avec six voitures, a marqué le sport aux yeux des fans américains.

Néanmoins, l’histoire montre que Michael Schumacher a remporté la course cinq fois, y compris la tristement célèbre course de 2005, avec Mika Hakkinen (2001), Rubens Barrichello (2002) Lewis Hamilton (2007) partageant une victoire chacun à la briqueterie, allant dans le sens horaire (au lieu d’anti -dans le sens des aiguilles d’une montre, à travers la moitié de l’ovale Indy 500 et une section qui serpente à travers le champ intérieur