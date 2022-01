Penta Esports nomme Anand Rajwanshi au poste de directeur de la création

Dans son nouveau rôle, Rajwanshi travaillera aux côtés d’équipes internes et externes pour diriger la conception créative et l’exécution de toutes les initiatives Penta Esports.

Penta Esports, la marque d’esports de Newgen Gaming, a nommé Anand Rajwanshi en tant que directeur de la création. Dans son nouveau rôle, Rajwanshi dirigera les initiatives créatives de l’entreprise pour donner vie aux idées de la marque. Il travaillera aux côtés d’équipes internes et externes pour diriger la conception créative et l’exécution de toutes les initiatives Penta Esports, y compris la diffusion en direct et les IP vidéo.

« J’ai travaillé avec Anand dans le passé et j’ai toujours admiré son approche créative et sa vision. Je pense que son ajout à l’équipe sera extrêmement bénéfique pour la marque alors qu’il façonne le message créatif à l’avenir. J’ai hâte de travailler avec un vieil ami et collègue », a déclaré Anurag Khurana, fondateur et PDG de Penta Esports.

Avant de rejoindre Penta Esports Gaming, Anand Rajwanshi était associé à Azzura International en tant que directeur des opérations. Il a également travaillé avec Publicis Group en tant que vice-président associé. De plus, son expérience de jeu remonte à Kreeda, Reliance Games et aux facultés de formation d’Aptech. Avec plus de deux décennies dans l’industrie, il a travaillé à la livraison de produits créatifs pour plusieurs marques telles que Disney, Tata Motors, Nestlé et Airtel, entre autres.

« J’ai eu la chance de faire partie du premier groupe de personnes responsables du démarrage de l’industrie du jeu en Inde. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs verticaux, je pense que le jeu est le seul domaine pour défier tous les talents présents en moi. C’est peut-être la raison pour laquelle je l’appelle mon premier amour. Revenir au jeu est le cercle complet dont j’avais besoin. J’ai hâte de faire équipe avec les acteurs de l’esport en Inde », a déclaré Rajwanshi.

Newgen Gaming opère dans l’esport avec sa marque Penta Esports. Fondée par les vétérans de l’industrie Anurag Khurana, Kiran Noojibail et Akshay Paul, la société souhaite apporter une approche holistique à l’écosystème indien des sports électroniques.

