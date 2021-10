Penthouses à Ibiza pour en profiter toute l’année

24/10/2021 à 08h00 CEST

Pepa Caballero

Dépaysement les week-ends et jours fériés C’est quelque chose dont nous rêvons tous, et quelle meilleure destination pour cela que l’île d’Ibiza. Vous avez maintenant la possibilité de trouver ce penthouse à vendre à Ibiza sur lequel vous avez fantasmé toute votre vie.

Penthouse avec terrasse à Santa Eulària

Dans un quartier résidentiel de moyen-haut standing et à une courte distance de la plage, nous trouvons ce penthouse de 95 m2 répartis en 3 chambres, 2 salles de bains, salon et cuisine.

Prix: 390 000 euros.

Penthouse à Jésus

La ferme est située dans un quartier calme, avec peu de voisins. La maison dispose d’un salon et d’une petite terrasse, d’une cuisine séparée avec coin buanderie couvert. La pièce principale est en suite, avec une salle de bain complète et une ventilation, les deux autres chambres se partagent une salle de bain avec douche. Au dernier étage, on accède à la solarium privé avec une vue fantastique sur Dalt Vila et la ville d’Ibiza. La propriété est complétée par 1 grand parking.

Prix: 449 000 euros.

Fantastique penthouse de 4 chambres à Ibiza

Grande maison à quelques minutes de la plage. D’une superficie construite de 120 m2, il dispose de 4 grandes chambres, d’un grand séjour avec de grandes baies vitrées, d’une cuisine indépendante entièrement équipée avec accès à la buanderie, d’une salle de bain et d’un WC. Une place de parking est incluse dans le prix. Son emplacement est idéal car il est proche de tous les services tels que supermarchés, écoles, banques, restaurants, pharmacies et à quelques minutes de la plage de Talamanca, ainsi que des meilleures zones de vie nocturne de l’île.

Prix: 560 000 €.

Penthouse réduit à Cala de Bou

Opportunité imbattable de profiter de l’île avec tout le confort, car elle se trouve à seulement 50 mètres du sable de Cala Pinet. Il dispose d’une cuisine équipée de tous les appareils et d’un salon avec télévision et coin repas, d’où vous pouvez accéder par de grandes fenêtres coulissantes à la terrasse qui entoure toute la maison et qui a également accès depuis la chambre principale et une autre des chambres.

Prix: 330 000 euros.

Penthouse spectaculaire à Santa Eulària

Penthouse spacieux et lumineux avec une vue fantastique. Il dispose de quatre chambres avec placards intégrés et de deux salles de bain complètes, dont une en suite, d’un spacieux salon-salle à manger avec un escalier intérieur menant au solarium privé de 67 m2 et de deux grands balcons.

Prix: 630 000 euros.

