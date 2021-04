Pénurie alimentaire massive aux États-Unis à venir – Préparez-vous un approvisionnement de secours MAINTENANT ⋆ .

par SD Wells, via, DC Clothesline:

L’organisation de lutte contre la faim Feeding America estime que notre pays manquera de huit milliards de repas au cours des quatre prochains mois. Leurs banques alimentaires ont distribué trois fois plus que d’habitude cette année, en raison du chômage et du sans-abrisme de Covid-19, totalisant plus de 17 milliards de livres de nourriture. En moyenne, au moins 10 pour cent des Américains n’ont pas les moyens d’acheter des aliments qui contiennent de la nutrition réelle (aliments entiers biologiques et sans OGM). Actuellement, une famille sur quatre connaît une « insécurité » alimentaire pendant cette pandémie, une famille sur six est confrontée périodiquement à une crise de la faim et un adulte américain sur dix (environ 18 millions) n’a littéralement pas assez de nourriture pour le moment.

Les banques alimentaires ne peuvent tout simplement pas gérer la reprise, et les dons et les bénévoles sont également rares. Pour gérer l’afflux de personnes dans le besoin, le nombre de banques alimentaires devrait au moins doubler, voire tripler, alors pourquoi le gouvernement américain n’intervient-il pas pour aider? Pouvez-vous dire «socialisme» sans tousser dans votre masque? Même le programme d’aide alimentaire SNAP ne fonctionne pas. Quelle est la solution alors? L’autosuffisance déterminera-t-elle la survie des plus aptes en 2021? Il regarde certainement de cette façon. Préparez-vous pour la prochaine «scamdemic» ou «plandemic» maintenant, car elle arrivera bientôt en Amérique en tant que stratégie de base pour la prise de contrôle socialiste / communiste par le régime Biden / PCC.

Les sites de préparation avertissent les Américains depuis des années et la panique du papier toilette n’était qu’une petite préfiguration d’un avenir sombre pour l’approvisionnement alimentaire.

L’une des plus grandes erreurs commises par les «préparateurs» amateurs est que leur nourriture stockable est dépourvue de nutriments. Si vous êtes sur le point de mourir de faim et de malnutrition, manger du pain conventionnel et des aliments OGM en conserve ne vous sauvera pas, mais conduira plutôt à plus des 900 maladies et troubles directement causés par des carences nutritionnelles. En fait, chaque animal et chaque être humain qui meurt de causes naturelles meurt en fait de carences nutritionnelles.

Chaque fois que des pénuries alimentaires surviennent, le coût de la viande, des produits laitiers, des œufs et du pain monte en flèche. C’est parce que la plupart des Américains croient que c’est un régime de base, et c’est ce qu’ils mangent le plus. Les Américains ont subi un lavage de cerveau pendant des décennies par des slogans alimentaires et des pyramides alimentaires qui vous convainquent que le régime américain est légitime, alors que c’est juste le contraire. Les graisses animales, les huiles transformées et le gluten sont un cauchemar digestif, entraînant des vaisseaux sanguins obstrués, des intestins obstrués et une défaillance des organes de nettoyage. «Préparer» en stockant ces types d’aliments est la dernière erreur qui peut et mènera à une mort prématurée.

Maintenant, depuis que China Joe a pris le relais, de plus en plus d’importations alimentaires contaminées proviendront de la Chine polluée par l’industrie en raison de la prochaine pénurie alimentaire catastrophique. Les aliments remplis de toxines de métaux lourds seront stockés à 10 pieds de haut sur les étagères des supermarchés et sur Amazon pour que tous les consommateurs américains désespérés et abasourdis puissent les acheter lors de leurs attaques de panique induites par les médias.

Commander des plats à emporter et des livraisons de nourriture ajoute au chaos de la malnutrition et de la ruine financière pour des millions de familles américaines

Maintenant que Covid-19 et la série de vaccins mortels sont arrivés (pour rester pour de bon), plus de 100 millions d’Américains commandent de la nourriture dans des restaurants pour être ramassés ou livrés, car il n’y a presque plus de restaurant-restaurant fonctionnant à pleine capacité ces jours-ci. Cela signifie que plus d’aliments transformés cuits avec de l’huile de canola colmatant le sang sont livrés aux Américains et plus souvent que jamais. L’huile de canola est l’huile la moins chère du marché, c’est pourquoi presque tous les restaurants l’utilisent dans presque tous les plats.

