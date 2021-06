“Pénurie artificielle”: SAD allègue une arnaque au vaccin au Pendjab, allègue un détournement vers des hôpitaux privés avec des marges importantes

Sukhbir Singh Badal a déclaré que bien que Rahul Gandhi exige une vaccination gratuite, il devrait maintenant parler des gens ordinaires qui paient Rs 6 000 ou Rs 9 000 pour une seule dose de vaccin.

Le gouvernement du Congrès dirigé par Amarinder Singh a été critiqué par les partis d’opposition pour avoir prétendument vendu des vaccins à des hôpitaux privés. Le président de Shiromani Akali Dal, Sukhbir Singh Badal, a affirmé que le gouvernement du Congrès avait acheté des vaccins pour Rs 400/flacon et les avait vendus à des hôpitaux privés au prix de Rs 1060 par flacon, qui à leur tour facturaient un montant élevé aux bénéficiaires.

« Le vaccin COVID est disponible mais le gouvernement du Pendjab le vend à des hôpitaux privés. Le gouvernement du Pendjab obtient des vaccins à Rs 400 mais les vend à des hôpitaux privés à Rs 1060 et les hôpitaux privés administrent des vaccins à des prix plus élevés », a déclaré Sukhbir Singh Badal.

Il a déclaré qu’il était immoral que le gouvernement du Congrès profite de la vente de vaccins COVID-19. « Les gens sont punis en période de ralentissement économique. Le gouvernement du Congrès a abdiqué sa responsabilité envers le bien-être public en corporatisant la distribution de vaccins. L’ensemble de l’exercice de gestion du COVID-19 est exposé », a-t-il affirmé.

Badal a déclaré que bien que Rahul Gandhi exige une vaccination gratuite, il devrait maintenant parler des gens ordinaires qui paient Rs 6 000 ou Rs 9 000 pour une seule dose de vaccin. « Rahul Gandhi qui a exigé des vaccins gratuits pour tous devrait dire ce qu’il a à dire à un homme ordinaire contraint de payer Rs 6 000 à Rs 9 000 pour une seule dose de vaccin pour sa famille. Il devrait dire s’il soutient la décision du gouvernement du Pendjab de forcer les gens à recevoir des doses de vaccin pour Rs 1560 », a déclaré le chef du SAD.

Sukhbir Singh Badal a déclaré que le gouvernement du Congrès jouait avec la vie des gens. Il a déclaré que le ministre de la Santé du Pendjab devrait être limogé. « Le ministre de la Santé du Pendjab, Balbir Singh, devrait être limogé. Le secrétaire en chef du Pendjab, Vini Mahajan, ne devrait pas non plus agir comme un vendeur de marché pour les institutions privées en encourageant les gens à se faire vacciner à des taux gonflés », a-t-il déclaré, s’en prenant à l’administration.

Le gouvernement du Congrès joue avec la vie des gens. Le ministre de la Santé du Pendjab @BalbirSinghMLA devrait être limogé. @CsPunjab Vini Mahajan ne devrait pas non plus agir comme un vendeur de marché pour les institutions privées en encourageant les gens à se faire vacciner à des taux gonflés. 2/4 pic.twitter.com/xJd87rFQ5I – Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) 3 juin 2021

Shiromani Akali Dal a également demandé une enquête surveillée par la Haute Cour sur le détournement de vaccins vers des acteurs privés avec des marges importantes pour créer une pénurie artificielle. “Les vaccins achetés à Rs 400 / dose vendus à un hôpital privé pour Rs 1060 et sont disponibles pour l’homme ordinaire à Rs 1560. C’est une arnaque”, a déclaré Badal sur Twitter tout en taguant le ministre de la Santé de l’Union, le Dr Harsh Vardhan, dans son tweet.

#Privatehospitals Max Mohali et @fortis_hospital se sont procuré des vaccins et ont commencé à #vacciner 18-44 ans au #Punjab. Max facture Rs. 900 pour covishield et Fortis Rs. 1250 pour Covaxin. Veuillez vous inscrire sur #CowinPortal pour réserver un créneau dans ces hôpitaux. – CS Pendjab (@CsPunjab) 15 mai 2021

Notamment, le 15 mai, c’est Vini Mahajan qui a elle-même informé que les hôpitaux privés Max Mohali et Fortis se sont procuré des vaccins et ont commencé à vacciner 18-44 ans au Pendjab. «Max facture Rs 900 pour Covishield et Fortis Rs 1250 pour Covaxin. Veuillez vous inscrire sur Cowin Portal pour réserver un créneau dans ces hôpitaux », avait-elle déclaré.

Le secrétaire général national du BJP, BL Santhosh, a critiqué les États dirigés par le Congrès sur la question. « C’est d’abord le gouvernement du Rajasthan de Rahul Gandhi qui a jeté des vaccins dans les ordures et les poubelles. Maintenant, son propre gouvernement du Pendjab vend Covaxin aux hôpitaux privés à un prix plus élevé. Parti en faillite. Des dirigeants sans vergogne », a déclaré BL Santhosh.

