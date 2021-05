Pénurie de bois 2021: 7 raisons pour lesquelles les prix du bois montent en flèche

Aujourd’hui, l’un des sujets d’actualité sur le marché est celui des prix des matières premières. Plus précisément, les prix du bois (généralement un produit plutôt ennuyeux à regarder) montent en flèche. Une pénurie de bois d’œuvre a déstabilisé les fondamentaux de l’offre et de la demande de ce secteur plutôt stable. Et les investisseurs qui parient actuellement sur le bois font fortune.

Source: Shutterstock

Les prix du bois ont explosé au cours de la dernière année. En fait, les prix du bois ont pratiquement quadruplé.

Ainsi, il se trouve que de nombreux investisseurs restent intrigués par ce qui se passe dans l’industrie du bois. En effet, ce commerce semble avoir des jambes, et les investisseurs dynamiques ont très bien réussi à se lancer dans ce secteur ces derniers temps. Cependant, étant donné le chemin parcouru et la rapidité des prix du bois, des questions demeurent quant à la trajectoire à long terme de ce secteur au fil du temps. Après tout, les prix ont tendance à revenir vers leur moyenne à long terme.

À l’heure actuelle, de nombreux investisseurs se concentrent sur l’identification de la raison de ces augmentations. Voici quelques raisons principales pour lesquelles le bois a décollé récemment.

Qu’y a-t-il derrière la pénurie de bois et la flambée des prix du bois?

Un rapport intéressant de Barron souligne que le sous-investissement est l’une des principales raisons de la pénurie de bois. La récente pénurie de puces affectant le secteur de la fabrication automobile a également été soulignée comme une pénurie sous-investie ces dernières années. En effet, il s’agit d’un problème de longue date dans les secteurs clés des produits de base. Des années de sous-investissement et une flambée de la demande peuvent être à l’origine d’une augmentation rapide des prix. Les secteurs avec des coûts fixes élevés et des besoins d’investissement en capital ont tendance à être plus lents à s’adapter aux pics de demande. En conséquence, des fluctuations de prix à court terme peuvent survenir de temps à autre. La construction de maisons neuves demeure forte alors que la demande des acheteurs de logements augmente. Les faibles taux d’intérêt ont créé une pénurie de l’offre dans le nombre de logements disponibles à la vente. Cette augmentation de la demande survient à un moment où plusieurs scieries ont été fermées, pour diverses raisons. La pandémie a créé un vent contraire majeur pour l’approvisionnement, ce qui a encore aggravé ce problème. De plus, diverses préoccupations liées aux changements climatiques ont nui à l’industrie du bois au Canada. Les scolytes et les incendies de forêt continuent de diminuer l’approvisionnement en bois au nord de la frontière. Le Canada demeure le plus grand exportateur de bois d’oeuvre aux États-Unis

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Article imprimé à partir d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/04/lumber-shortage-2021-7-reasons-wood-prices-are-soaring/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC