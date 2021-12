Pénurie de champagne avant le réveillon du Nouvel An en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement

Les experts de l’industrie du vin avertissent que les fêtards des fêtes pourraient avoir du mal à trouver leurs marques préférées de champagne ce réveillon du Nouvel An en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement affectant le marché mondial.

Selon Alison Napjus, rédactrice en chef de Wine Spectator, la pénurie est due à une « tempête parfaite » de perturbations logistiques, notamment des expéditions en attente dans les ports américains et un manque de chauffeurs-livreurs tout en essayant de répondre à une demande massive de vacances.

« Il ne s’agit même pas seulement d’un problème de transport de base. Nous examinons également des choses comme les pénuries de la cage qui va sur votre bouteille, les étiquettes, les boîtes pour mettre du vin », a déclaré Napjus sur « Mornings with Maria » de Fox Business.

« Donc, vous associez tout cela à l’énorme augmentation de la demande que nous avons constatée pour le champagne cette année. [and] pour d’autres vins mousseux et bien sûr, la saison des fêtes, et il pourrait être difficile de trouver certaines de vos étiquettes préférées cette année.

Un rapport du Wine Enthusiast Magazine a prédit que l’impact de la pénurie de champagne pourrait durer des années.

Selon le point de vente, le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) – l’organisation professionnelle de la région française – a signalé que la demande de champagne a chuté de 18% en volume en 2020. En réponse, le CICV a plafonné les limites de production pour l’année à 25% de moins que ses limites de 2019.

« Les décisions initiales prises par les importateurs de ralentir – ou même de manière plus radicale, d’arrêter – l’importation de vins est vraiment un problème plus important que la chaîne d’approvisionnement », a déclaré au magazine Thatcher Baker-Briggs, détaillant, importateur et propriétaire de Thatcher’s Wine Consulting. .

Un rapport a prédit que le problème de la pénurie de champagne pourrait continuer à se faire sentir pendant des années.EPA/Remko de Waal

Cependant, vers la fin de 2020 à la période des fêtes et jusqu’en 2021, la demande a de nouveau augmenté. La récolte de Champagne a été entachée d’horribles problèmes météorologiques tout au long de 2021, notamment des vagues de chaleur hors saison, du gel et des pluies torrentielles d’été, selon Wine Enthusiast.

La demande de vin a augmenté depuis le début de la pandémie alors que les Américains ont choisi de boire un verre de vin à la maison au lieu de sortir dans un bar ou un restaurant, mettant ainsi l’industrie à rude épreuve.

Le Dr Kaan Kurtural, spécialiste de la viticulture à l’Université de Californie Davis, a déclaré à Fox News en octobre qu’il y avait une pénurie de bouteilles affectant également l’industrie.