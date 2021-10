Pénurie de charbon: les États demandent le soutien du Centre pour surmonter la crise énergétique imminente

L’Uttar Pradesh, où 2 395 MW d’unités étaient en panne en raison d’une pénurie de charbon, avait enregistré un déficit d’alimentation électrique de 22,2 MU le 8 octobre. Jusqu’à 1 235 MW de ces unités fermées avaient des problèmes de paiement avec les compagnies charbonnières.

Pour lutter contre la pénurie d’électricité imminente résultant de la faiblesse des stocks de charbon, des États tels que l’Andhra Pradesh, Delhi et le Rajasthan cherchent à mobiliser des actifs électriques bloqués pour assurer un approvisionnement ininterrompu et recherchent un soutien en capital du Centre pour acheter de l’électricité ponctuelle coûteuse et payer les sociétés charbonnières. Certains États ont déjà commencé à recourir à des coupures de courant pendant les heures creuses.

Le ministre en chef de l’Andhra Pradesh, YS Jagan Mohan Reddy, a écrit au Premier ministre Narendra Modi, l’exhortant à prendre des mesures telles que l’augmentation de l’approvisionnement en charbon des centrales électriques de l’État et le démarrage des opérations des centrales électriques à ciel ouvert, qui font l’objet d’un processus de résolution d’insolvabilité d’entreprise « indépendamment de du stade de la procédure au NCLT ». Il a également demandé l’approvisionnement en gaz des puits en eau profonde Reliance-BP et ONGC au large de la côte est jusqu’aux centrales électriques au gaz bloquées d’une capacité de 2 300 MW dans l’État. Reddy a en outre demandé à Modi d’ordonner aux banques de « fournir généreusement des prêts de fonds de roulement aux discoms jusqu’à la fin de la crise afin d’effectuer des paiements de charbon et d’effectuer des achats sur le marché ».

Dans un contexte de demande croissante et de faibles stocks de charbon dans ses centrales électriques, l’État a acheté environ 45 millions d’unités (UM) d’électricité auprès des bourses du marché au comptant où les prix de l’électricité sont passés d’environ 4,6 Rs/unité à la mi-septembre à environ 15 Rs. /unité le 8 octobre.

« C’est une situation assez alarmante et les finances des discothèques se détérioreraient davantage si la situation persistait », a ajouté Reddy. Le 8 octobre, la pénurie d’électricité de l’État était de 2,8 MU. L’approvisionnement en charbon de l’usine de l’État de 1 760 MW Dr N Tata Rao et de la station de 1 650 MW de Rayalseema a été réglementée en raison des cotisations impayées aux sociétés charbonnières.

Une demande d’allocation de gaz domestique a également été faite par le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, au Premier ministre pour approvisionner les centrales à gaz de l’État de Bawana et Pragati afin de les aider à fonctionner à pleine capacité. Tata Power Delhi Distribution, l’une des discothèques privées de Delhi, avait informé samedi ses clients qu' »en raison de la disponibilité limitée du charbon dans les centrales de production du nord, le scénario d’alimentation électrique entre 14 heures et 18 heures est à un niveau critique ».

Le Rajasthan, qui est actuellement l’État le plus touché, a eu recours à des coupures d’électricité d’une heure dans au moins 10 districts. La pénurie d’électricité au Rajasthan le 8 octobre était d’un énorme 37,8 UM, comprenant un tiers du déficit enregistré à travers le pays ce jour-là. Au 6 octobre, jusqu’à 5 520 MW d’unités de production d’électricité de l’État étaient en panne, dont 2 320 MW avaient invoqué la «pénurie de charbon» comme raison de l’arrêt.

Selon les archives du gouvernement, l’approvisionnement en charbon était auparavant réglementé à une capacité de 2 740 MW dans l’État. Selon des sources, les centrales électriques gérées par l’État n’ont pas pu acheter de charbon en raison d’importants impayés de ses discoms. À la fin du mois de juin, les cotisations des discoms du Rajasthan envers les centrales électriques de l’État s’élevaient à 18 603 crores de roupies.

L’Uttar Pradesh, où 2 395 MW étaient en panne en raison d’une pénurie de charbon, avait enregistré un déficit d’alimentation électrique de 22,2 MU le 8 octobre. Jusqu’à 1 235 MW de ces unités fermées avaient des problèmes de paiement avec les compagnies charbonnières.

Sur les centrales électriques de 1 36 159 MW du pays disposant de stocks de charbon pendant huit jours ou moins, l’approvisionnement a été limité à 11 939 MW en raison de cotisations impayées et 7 650 MW supplémentaires sont fournis conformément au paiement. Le Bihar (12,3 MU), l’Haryana (9,2 MU), le Pendjab (8,9 MU) et le Jharkhand (7,7 MU) sont d’autres États à forte pénurie d’électricité. Au 6 octobre, plus de 18 500 MW de capacité de production d’électricité étaient en panne dans le pays en raison d’une pénurie d’approvisionnement en charbon.

Pour contrôler la hausse des prix de l’électricité sur le marché au comptant, le ministère de l’Énergie de l’Union a déclaré vendredi que les centrales électriques peuvent vendre de l’électricité sur les bourses si les discoms avec lesquels elles ont des AAE ne réquisitionnent pas l’électricité de la centrale 24 heures à l’avance. Les gains provenant de la vente d’électricité à des tarifs plus élevés dans les échanges seront partagés entre la centrale et les discothèques liées sur une base de 50:50.

Une utilisation plus élevée du charbon en août et septembre, des centrales électriques insuffisantes et un faible approvisionnement alternatif en charbon ont été attribués aux faibles niveaux de stock de combustible. Coal India vise à augmenter l’approvisionnement en charbon des centrales électriques à 1,6 MT par jour d’ici la fin octobre afin de normaliser les stocks. La baisse de la demande d’électricité avec la baisse des températures est également considérée comme une aide à la sortie de la crise actuelle. La production globale de charbon en septembre était de 51,7 millions de tonnes (MT), enregistrant une croissance en glissement annuel (en glissement annuel) de 33% et 31% par rapport à la période correspondante en 2019. Sur une base cumulée, la production de charbon du pays a augmenté de 12% en glissement annuel à 315,6 MT entre avril et septembre 2021, et 5,5% par rapport à la même période de 2019, ont déclaré les analystes de CARE Ratings.

