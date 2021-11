Pénurie de chauffeurs de camion HVG : pas de personnel pour répandre du sel sur les routes enneigées du Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

Tout comme les prévisions météorologiques indiquent des températures en chute libre, la pénurie de chauffeurs de poids lourds a eu un impact sur un autre secteur. Faute de personnel pour épandre du sel sur les routes, un trafic chaotique est à prévoir pour les mois à venir.

Les Highlands écossais ont déjà vu les premières chutes de neige, et des cartes et des graphiques montrent que le week-end des 27 et 28 novembre apportera de la neige sur une grande partie de la Grande-Bretagne.

Même Londres, où les températures devraient chuter jusqu’à -3 °C jeudi, pourrait être balayée par la neige.

L’Association des gouvernements locaux a alerté les navetteurs qui pourraient rencontrer des problèmes lors de leurs déplacements.

Le conseiller David Renard a déclaré : « Certains conseils peuvent constater que les services de sablage sont touchés de la même manière que certains services de collecte des déchets ont été touchés. »

Les ménages ont été avertis le mois dernier d’une « crise de Noël » de la collecte des poubelles provoquée par des conducteurs quittant leur emploi pour des postes mieux rémunérés dans les supermarchés et les transports alimentaires. Cela a conduit à des poubelles débordantes et à des tournées manquées dans tous les comtés.

Jacob Hayler, directeur exécutif de l’Environmental Services Association, a déclaré : « Le Royaume-Uni manque de plus de 100 000 conducteurs de poids lourds, ce qui entraîne des collectes perturbées qui ne feront que subir une plus grande pression à l’approche de Noël. »

Aujourd’hui, la pénurie de conducteurs de sableuses et le manque de sel de voirie mettent la pression sur les chefs d’autoroutes.

Ils font pression pour pourvoir les postes vacants pour les 2 000 camions de sablage du pays.

Les autorités du Hampshire ont déclaré au Daily Star qu’elles « formaient de nouveaux conducteurs pour garantir que nous puissions maintenir notre service d’hiver lorsque la demande culminait », tandis que les conseillers de Wrexham « surveillent la situation de très près ».

L’entretien hivernal des routes est crucial pour assurer la sécurité des automobilistes, mais il ne se résume pas qu’aux conducteurs. Les patrons des transports en Écosse ont déclaré qu’il y avait 30 000 tonnes de sel de moins en stock que l’année dernière.

La pénurie de chauffeurs de poids lourds a déjà été citée comme un problème important pour le Royaume-Uni en septembre lorsque des pénuries d’essence et des chaînes d’approvisionnement de supermarché perturbées ont frappé le pays.

Dans une lettre coordonnée par la Road Haulage Association (RHA), les dirigeants d’organismes commerciaux et d’entreprises ont appelé le gouvernement de Boris Johnson à prendre des mesures immédiates pour s’attaquer au problème.

Alors que 5 000 visas de trois mois ont été mis à disposition des conducteurs de poids lourds dans les secteurs de l’alimentation et du carburant, les patrons ont déclaré que les mesures « ne vont tout simplement pas assez loin pour faire face à la crise ».

Ils ont écrit: « Nous vous exhortons à agir de manière urgente et décisive ou à risquer davantage de dommages non seulement à nos entreprises et à nos moyens de subsistance, mais également aux chaînes d’approvisionnement intégrées et finement équilibrées du Royaume-Uni.

« En termes simples, nous ne pourrons pas mieux reconstruire et nous remettre de la pandémie sans une industrie du transport florissante et nous vous exhortons à prendre les mesures nécessaires pour nous assurer que nous pouvons continuer à jouer notre rôle essentiel dans le soutien de l’économie britannique, à la fois maintenant et dans le futur. »

Le gouvernement a également offert 5 500 visas temporaires aux travailleurs étrangers pour aider à transformer la volaille à l’approche de Noël.

Jusqu’à présent, aucune mesure de ce type n’a été mise en place pour combler les pénuries dans le secteur de l’entretien hivernal des routes.