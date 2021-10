Pénurie de chauffeurs de camion imputée à la «dépendance à une main-d’œuvre bon marché» PAS au Brexit | Politique | Nouvelles

L’ancien chef du Parti conservateur, Sir Iain Duncan Smith, a fait valoir que la responsabilité de la pénurie de chauffeurs de camion au Royaume-Uni incombe à l’industrie du transport. Il intervient au milieu de mesures visant à déployer l’armée britannique pour combler une pénurie chronique de chauffeurs de pétroliers qui a provoqué la panique dans les stations-service. Sir Iain a affirmé à LBC que l’industrie britannique du transport routier avait basé ses activités sur une “dépendance à une main-d’œuvre bon marché” plutôt que sur le Brexit.

Sir Iain a déclaré à LBC: “Je dois dire que les transporteurs doivent prendre une énorme mesure de leur propre responsabilité dans cette pénurie.

“Ce dont ils ont pris l’habitude, et je crains que ce soit le problème, c’est une main-d’œuvre bon marché.

“En fait, un problème pour l’ensemble du Royaume-Uni depuis des années est cette dépendance à la main-d’œuvre bon marché.

“Il y a eu des réflexions institutionnelles très stupides, mais les transporteurs n’ont pas non plus à prendre une sérieuse mesure du blâme”, a ajouté le député conservateur.

M. Duncan Smith a reconnu que “le Brexit peut rendre un peu moins flexible le passage de la frontière” mais a fait valoir que “tout cela a été massivement exposé à cause de Covid”.

Il a également blâmé les conducteurs de poids lourds qui “avaient réfléchi en congé ici et à l’étranger pour savoir s’ils voulaient ou non revenir et conduire” et par la suite ne sont pas retournés au travail.

Cela survient après qu’Andrew Eburne, directeur général de J Coates HGV Services Ltd, a déclaré à GB News que, loin de la pénurie de chauffeurs de camions résultant du départ du Royaume-Uni du bloc, les Britanniques sont “incités” à postuler pour des emplois de chauffeur comme le salaire a augmenté.

M. Eburne a déclaré à GB News: “Le Brexit est une bonne chose pour l’industrie ou une bonne chose pour le pays en ce qui concerne la situation des conducteurs.

“Avant le Brexit, l’industrie dépendait d’une main-d’œuvre bon marché venant d’Europe. Cela ne fait aucun doute.

“Ce qui a ensuite empêché ou n’a pas incité les citoyens britanniques à faire ces emplois parce qu’ils pensaient que cela n’était pas assez payé.

“Maintenant, les salaires montent en flèche, nous sommes inondés d’appels téléphoniques avec des gens qui veulent être chauffeurs.”

Près de 200 militaires – dont 100 chauffeurs – ont suivi une formation sur les sites de transport et commenceront les livraisons pour aider à soulager la situation dans les stations-service, qui, selon les ministres du gouvernement, se stabilise.

M. Eburne a poursuivi: “Nous voyons quotidiennement de nombreux conducteurs plus âgés revenir dans l’industrie parce que les salaires augmentent.

“Ils sont partis, ont fait autre chose et sont revenus.

« Il y a des gars qui veulent juste faire du travail à temps partiel, ça vous donne une telle variété de travail.

« Il y aura toujours un besoin de chauffeurs. »