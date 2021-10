pénurie de chauffeurs de poids lourds épinglée sur le gouvernement «totalement incompétent» | Politique | Nouvelles

Howard Cox, le fondateur de Fair Fuel UK, a fustigé la gestion par le gouvernement de la pénurie de chauffeurs de poids lourds dans un contexte de perturbation continue des approvisionnements en essence. De longues files d’attente pour l’essence ont été signalées à Londres et dans le sud-est alors que l’armée est déployée pour répondre à la demande de chauffeurs de pétroliers. M. Cox a déclaré au présentateur de GB News, Nigel Farage, que l’armée aurait dû être mobilisée beaucoup plus tôt dans la crise et a blâmé le gouvernement de Boris Johnson pour son incompétence.

M. Cox a déclaré à GB News que la crise du pétrole était due au fait que le gouvernement était “totalement incompétent”.

Il rageait : “C’est scandaleux !”

“Le fait est que nous avions cette vertu signalant l’appel à ne pas paniquer par [Transport Secretary] Grant Shapps, bien sûr, nous savons ce qui se passerait si vous disiez de ne pas paniquer.”

« Nous avons eu cet appel pour que l’armée soit en stand-by, qu’est-ce que cela signifie ! » M. Cox a continué

“Ces gars-là, il y a des chauffeurs de pétroliers dans l’armée qui conduisent déjà des pétroliers à essence et diesel.

“Oui, ils devront peut-être comprendre comment tremper un pétrolier et comment gérer un parvis, mais cela demandera une matinée d’entraînement.

« Pourquoi n’étaient-ils pas là tout de suite sur des zones stratégiques, les artères qui comptent ?

Il a répété : “C’est ridicule, c’était complètement incompétent.”

Brian Madderson, président de la Petrol Retailers Association, a déclaré que la crise du carburant affecte principalement Londres et le sud-est.

M. Madderson a déclaré qu’il n’y avait qu'”un ou deux sites secs” au nord de Londres et que “l’amélioration générale s’est poursuivie”, mais que la situation à Londres et dans le sud-est restait difficile.

S’adressant à Sky News, il a déclaré: “Tout est vraiment lié à la population, nous avons plus de 25 millions de personnes vivant à Londres et dans ses environs [and the] comtés d’origine.”

Il a déclaré que c’était l’une des plus grandes régions métropolitaines du monde “et, bien sûr, avec cela, nous avons une quantité massive de camionnettes de livraison, une quantité massive de véhicules, et ce n’est que la situation chronique”.