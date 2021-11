Pénurie de contenants à emporter et de tasses à café

David Hartwell | instant | .

Les consommateurs retournent en masse dans les restaurants, mais la demande continue de plats à emporter exacerbe les pénuries d’articles comme les pailles en plastique, les tasses à café et les contenants à emporter.

Les grognements dans la chaîne d’approvisionnement mondiale se répercutent sur l’économie depuis des mois alors que la crise sanitaire a créé des goulots d’étranglement et d’autres nouveaux défis pour les entreprises. Les composants intégrés comme les semi-conducteurs ont été rares, envoyant des ondes de choc dans un certain nombre d’industries.

Pour le secteur de la restauration, les défis de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné une augmentation des coûts des aliments et des pénuries d’ingrédients clés comme le poulet. Et comme les consommateurs reviennent plus souvent à commander dans les restaurants, beaucoup ne prennent toujours pas leurs repas dans les salles à manger. Les commandes des restaurants hors établissement ont augmenté de 20 % en septembre par rapport à la même période il y a deux ans, selon le NPD Group. La demande accrue de contenants à emporter, de serviettes et de gobelets à emporter met encore plus de pression sur les chaînes d’approvisionnement des restaurants.

« C’est plus que de la nourriture. Ce sont des produits en papier, c’est du plastique, c’est juste tout – l’emballage des produits que nous obtenons », a déclaré Craig Dunaway, président de Penn Station East Coast Subs.

Les entreprises d’emballage qui fabriquent des récipients à emporter, des pailles et des gobelets à emporter pour les restaurants ont dû faire face à la flambée des coûts des conteneurs d’expédition, à une pénurie de main-d’œuvre à l’échelle nationale et à des dépenses supplémentaires en matériaux clés, comme la résine et le papier.

Pas de solution miracle

Par exemple, International Paper a déclaré fin octobre avoir absorbé 50 millions de dollars supplémentaires de coûts de chaîne d’approvisionnement pour ses opérations d’exportation au cours de son dernier trimestre. L’entreprise ne fabrique plus de contenants pour la restauration mais fabrique des emballages en carton ondulé et de la pâte absorbante, qui peuvent tous deux être utilisés pour les emballages à emporter. Le PDG Mark Sutton a déclaré aux investisseurs qu’il ne savait pas quand la chaîne d’approvisionnement se normaliserait, suggérant potentiellement la seconde moitié de 2022.

David Pokorny, un expert en emballage alimentaire pour Imperial Dade, compte Eataly, Bluestone Lane et Bareburger comme clients. La forte baisse de la demande de restaurants et la vague de fermetures ont affecté les commandes, en particulier pour les restaurants de Manhattan, mais il a déclaré que la demande était désormais revenue à environ 70% des niveaux d’avant la pandémie. Même avec moins de commandes, Pokorny passe toujours la majeure partie de sa journée à rechercher suffisamment de produits pour ses clients.

« Il n’y a littéralement pas de paille et très, très peu de tasses de café glacées et transparentes », a-t-il déclaré. « Il y avait une telle pénurie que les gens disaient : ‘Je me fiche du prix, envoyez-le-moi simplement.' »

Ces pénuries peuvent être, en partie, attribuées à la tempête de verglas de février au Texas. Les usines pétrochimiques de l’État ont fermé, déclenchant une pénurie de plastique qui n’a pas été entièrement résolue des mois plus tard. Et tandis que les produits pétrochimiques sont un élément clé des pailles en plastique et des tasses à café glacées, ils sont également utilisés dans la fabrication de boîtes à pizza et à gâteaux pour le latex qui lie les couches de l’emballage.

Pokorny a déclaré que la taille d’Imperial Dade a aidé l’entreprise à trouver des alternatives pour les restaurants, bien que certains articles ne puissent pas être remplacés. La société a également cessé de vendre des produits clés à d’autres distributeurs, choisissant de se concentrer sur l’exécution des commandes de ses principaux clients restaurateurs. Il a dit qu’un gros problème est que l’entreprise importe ses produits de marque privée, donc les retards dans les ports ont été un défi. Et de nombreux fabricants ont délocalisé leur production, il n’est donc pas possible d’ajouter simplement plus de capacité au niveau national.

« Cela a été une période difficile, faute d’une meilleure façon de le dire », a déclaré Pokorny.

Gestion des stocks

Pour certains restaurants, les conteneurs à emporter ont été plus difficiles à trouver en raison des problèmes d’approvisionnement plus larges. US Foods a limité le nombre de caisses que certains franchisés de Penn Station Subs pouvaient commander en raison de problèmes de main-d’œuvre, faisant pression sur les opérateurs pour qu’ils décident de la manière dont ils devraient gérer leur inventaire. Dunaway a déclaré qu’il encourageait les franchisés à s’approvisionner en produits non périssables comme des serviettes et des gobelets de marque avant que les stocks ne s’épuisent.

« Nous avons pris des mesures agressives pour minimiser l’impact des défis liés à la main-d’œuvre et aux fournisseurs sur nos clients. … Pour atténuer davantage les impacts potentiels, nous pouvons également travailler en étroite collaboration avec certains clients sur des marchés spécifiques pour ajuster temporairement leurs commandes pendant que nous gérons les défis locaux « , a déclaré un porte-parole de US Foods dans un communiqué à CNBC.

Le fournisseur de services alimentaires rival Sysco a refusé de commenter les défis de la chaîne d’approvisionnement auxquels il est confronté. Cependant, il a déclaré qu’il informerait les investisseurs lors de la publication jeudi de ses résultats du premier trimestre.

Et ce ne sont pas seulement les chaînes régionales comme Penn Station Subs qui ont du mal à trouver suffisamment de gobelets et de contenants. Le Wall Street Journal a rapporté cet été que le géant du café Starbucks manquait de tasses dans certains cafés, bien que le PDG Kevin Johnson ait démenti le reportage sur « Mad Money with Jim Cramer » de CNBC.

Mais les pénuries peuvent créer des opportunités. Sara Burnett, qui dirige les efforts de développement durable de Panera Bread, a déclaré que ses difficultés à trouver des emballages pour ses sandwichs chauds ont incité la chaîne à trouver une alternative plus facilement disponible et ayant moins d’impact sur l’environnement.

« Nous sommes passés à un emballage thermique compostable, qui utilise 60% moins de matériau, est plus facile à transporter et a une empreinte nettement plus petite en ce qui concerne la façon dont il est expédié », a-t-elle déclaré. « C’est l’une de ces choses qui est vraiment vraiment durable, ce qui signifie que cela profite à la fois à l’entreprise et c’est mieux pour l’environnement. »