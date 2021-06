Pénurie de gaz pour les barbecues, les caravanes et les camping-cars au Royaume-Uni – Calor s’excuse | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les Britanniques ont profité d’un temps chaud magnifique au cours des deux dernières semaines, alors que les températures ont grimpé à 30 ° C après un mois de mai humide et venteux. Cependant, la précipitation pour profiter du soleil avant le retour de la bruine a déclenché une pénurie d’essence en raison d’un afflux de personnes profitant au maximum du plein air en organisant des barbecues et en voyageant dans leurs camping-cars.

Le fournisseur d’énergie domestique Calor a maintenant mis en garde contre une pénurie de gaz pour certains clients en raison de retards alors que le personnel suit les directives du gouvernement Covid.

Il a déclaré dans un communiqué sur son site Web : « Nous continuons à travailler sans relâche pour livrer du gaz en toute sécurité aux foyers et aux entreprises à travers le Royaume-Uni malgré les nombreux défis causés par Covid-19.

“Nous continuons à travailler en toute sécurité chez Calor en suivant toutes les directives de Covid, mais il est possible que des personnes occupant des rôles essentiels tels que les chauffeurs et les agents du service client aient à s’absenter du travail.

“Nous nous excusons donc si vous rencontrez des temps d’attente plus longs en conséquence.”

Ils ont ajouté : « Nous rencontrons actuellement des problèmes de disponibilité des bouteilles en raison d’une demande plus élevée et d’une offre restreinte.

« La disponibilité évolue constamment, mais sachez que certaines tailles de cylindres ne sont pas disponibles ou sont limitées à l’échange uniquement.

“Pour les clients souhaitant récupérer ou retourner des bouteilles de gaz, veuillez appeler à l’avance pour prendre rendez-vous avec votre centre Calor local.”

