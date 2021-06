Pénurie de légumineuses probable car la production devrait baisser, selon un organisme de l’industrie

En tant qu’organe suprême du commerce, l’IPGA le porte à l’attention du gouvernement bien à l’avance pour augmenter l’offre, a déclaré Bimal Kothari, vice-président de l’IPGA.

L’Association indienne des légumineuses et des céréales (IPGA) a prédit une forte possibilité de pénurie de la production de légumineuses, en particulier en raison de l’incertitude concernant les semis de cette campagne agricole en raison de la pandémie.

Le pays est le plus susceptible de faire face à une pénurie de légumineuses cette année, y compris le masoor, le chana et d’autres légumineuses. Il pourrait y avoir une pénurie d’environ 10 tonnes lakh dans la production de tur cette année, a-t-il déclaré.

Selon Kothari, il n’y a pas eu de politique à long terme sur les légumineuses au cours des dernières années, et l’association a recommandé la nécessité d’une politique à long terme cohérente pour le commerce puisque la demande augmente. Le gouvernement indien est préoccupé par le fait que des importations moins chères ne devraient pas avoir lieu et, par conséquent, ils ont restreint la plupart des importations, a-t-il déclaré.

L’association a exhorté le gouvernement à libérer les importations avec l’avenant que les droits soient réduits dans la mesure où le prix de débarquement minimum des marchandises importées devrait être supérieur au prix de soutien minimum (MSP) de la culture, a-t-il déclaré.

De plus, le Centre a demandé aux gouvernements des États de surveiller les légumineuses en vertu de la loi sur les produits essentiels pour contrôler toute flambée des prix. « Ces instructions n’ont servi qu’à susciter l’appréhension des parties prenantes, qui hésitent désormais à acheter des légumineuses produites localement ainsi qu’à importer des légumineuses. Cela va à l’encontre de l’objectif même de la décision du gouvernement de supprimer les restrictions sur les importations de tur, urad et moong », a déclaré Kothari. Selon les données des troisièmes estimations anticipées provenant du site Web du ministère de l’Agriculture, pour la campagne agricole 2020-21, la production de tur devrait être inférieure de près de 7 lakh tonne et l’urad devrait être inférieure de 5,20 lakh tonne, et la production globale de kharif devrait être inférieure de 2,12 millions de tonnes.

Cependant, selon les estimations commerciales, la production de tur a été d’environ 2,90 millions de tonnes, environ 2,06 millions de tonnes, environ 2 millions de tonnes, Chana environ 9 millions de tonnes et environ 0,95 million de tonnes, a-t-il déclaré.

L’objectif du gouvernement est de doubler les revenus des agriculteurs et cela ne peut se produire que si le commerce peut librement se procurer leurs produits sans craindre une action coercitive de la part des gouvernements central et des États, a-t-il déclaré. D’un autre côté, le gouvernement veut également assurer une disponibilité adéquate des produits programmés à des prix équitables pour les gens ordinaires, a-t-il déclaré.

«Les commerçants craignent que les stocks achetés légitimement ne soient également soumis au scanner et, dans le cadre de la loi sur les produits de base essentiels, mettent le commerçant du mauvais côté de la loi sans faute de sa part. Par conséquent, le ministère de la Consommation, de l’Alimentation et de la Distribution publique doit émettre une clarification catégorique, déclarant que son intention est de simplement surveiller les stocks détenus par le commerce à des fins politiques, ce qui contribuera à apaiser les appréhensions du commerce », a-t-il déclaré.

Selon Kothari, la production du pays de la médiane 2015-16 est passée à 23 millions de tonnes et la demande est de 25 à 26 millions de tonnes. « Nous importons environ 2,5 millions de tonnes et ajoutons 1 million de tonnes chaque année à notre demande. Nous parlons d’autosuffisance, mais cela doit être un processus continu car l’objectif de production ne peut pas être seulement de 25 à 26 millions de tonnes, nous devons augmenter la production, examiner les réalités du terrain et également importer », a-t-il déclaré.

Parlant des prix élevés des légumineuses sur les tablettes des détaillants, il a déclaré que le gouvernement devait surveiller de très près les prix au détail. L’IPGA, au cours des dernières années, a suivi les prix au niveau de détail par rapport aux prix de gros ou au niveau départ usine. «Nous avons constaté que les prix au détail sont traditionnellement plus élevés que les tarifs de gros/ex-usine d’une moyenne de Rs 50/- par kg. À l’heure actuelle, alors que les prix de gros moyens ont été d’environ Rs 95/- ​​par kg pour le tur dal, Rs 110/- par kg pour l’urad dal et Rs 92/- par kg pour le moong dal, les prix de détail moyens ont été de Rs. 130/- par kg pour tur dal, Rs 160/- par kg pour urad dal et Rs 115/- par kg pour moong dal. Cependant, chaque fois qu’il y a une discussion sur les prix élevés, l’accent est mis sur les commerçants et non sur les détaillants. Cela doit changer », a-t-il déclaré.

