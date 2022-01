Pénurie de personnel Covid: l’école primaire de New York reste fermée après les vacances

(urfinguss/.)

Une école primaire de New York a annoncé qu’elle n’ouvrirait pas les cours lundi en raison de ce qu’elle prétendait être une pénurie de personnel liée à Covid, bien qu’elle n’ait pas reçu l’autorisation du ministère de l’Éducation.

La directrice Katie Dello Stritto de PS-58 à Brooklyn a envoyé un e-mail aux parents dimanche soir disant que l’école resterait fermée car il n’y avait pas « assez de personnel pour ouvrir le bâtiment en toute sécurité », affirmant que l’école n’avait pas reçu de « réponse claire » du DOE lorsqu’il a demandé des conseils. Cependant, le DOE a déclaré dans un communiqué que l’école n’avait pas reçu l’autorisation de rester fermée.

« Toutes les données montrent que l’endroit le plus sûr pour les enfants est à l’intérieur d’une école et nous travaillons avec nos chefs d’établissement pour nous assurer qu’ils sont parfaitement préparés à accueillir de nouveau les élèves et le personnel en toute sécurité en personne lundi », a déclaré un porte-parole du DOE à un affilié local de NBC lundi. «Nous avons mis en place des mesures solides pour résoudre immédiatement tout problème de personnel afin de garder nos portes ouvertes.»

Le PS-58 devrait toujours rouvrir mardi, selon une filiale locale de CBS. Les enseignants ont envoyé aux parents une liste de demandes de réouverture, y compris une «transition à court terme vers l’apprentissage à distance en cas de besoin» et des tests universels pour retourner à l’école, selon l’éditeur de Reason, Matt Welch.

La nouvelle intervient après que le président de la Fédération unie des enseignants, Michael Mulgrew, a déclaré aux membres dans un e-mail que le syndicat avait demandé au maire Eric Adams de reporter d’une semaine le retour à l’apprentissage en personne, au milieu d’une augmentation des cas de coronavirus entraînée par la variante Omicron. Un groupe d’enseignants au sein de l’UFT a déposé une ordonnance restrictive la semaine dernière dans le but d’arrêter un retour à l’apprentissage en personne.

Cependant, le chancelier du DOE, David Banks, a insisté sur le fait que les écoles étaient des environnements sûrs lors d’une conférence de presse lundi avec Adams.

« Toutes les indications sont que nous sommes dans une assez bonne position en ce moment », a déclaré Banks aux journalistes concernant les rapports de problèmes de personnel dans les écoles.

« Nous sommes vraiment ravis de l’ouverture de nos écoles. Nous voulons être extrêmement clairs : l’endroit le plus sûr pour nos enfants est un bâtiment scolaire », a déclaré Adams lors de la même conférence de presse. « L’aspect de l’apprentissage à distance était terrible pour les communautés les plus pauvres. »

Les écoles ont eu du mal à rouvrir pour l’apprentissage en personne au premier semestre 2021 après des mois d’apprentissage à distance menés au milieu de la pandémie de coronavirus, en partie à cause de l’opposition des syndicats d’enseignants.

