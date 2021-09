Pénurie de puces: le lancement du smartphone Jio-Google retardé, désormais attendu pendant la saison des fêtes de Diwali

JioPhone Next est un appareil unique en son genre doté d’un système d’exploitation optimisé basé sur Android et Play Store.

Le lancement du très attendu JioPhone Next a été retardé et devrait maintenant être lancé pour la saison des fêtes de Diwali, ont déclaré Reliance Jio et Google dans un communiqué jeudi à minuit. Ce smartphone 4G conçu pour l’Inde le plus abordable est développé conjointement par Jio et Google.

Le président de Reliance Industries, Mukesh Ambani, avait annoncé plus tôt lors de l’assemblée générale annuelle de la société en juin que le téléphone serait lancé le 10 septembre, le jour de Ganesh Chaturthi. Cependant, la société a déclaré dans sa déclaration de vendredi : « Les deux sociétés ont commencé à tester JioPhone Next avec un nombre limité d’utilisateurs pour le raffiner davantage et travaillent activement pour le rendre plus largement disponible à temps pour la saison des fêtes de Diwali. Ce temps supplémentaire contribuera également à atténuer les pénuries mondiales actuelles de semi-conducteurs à l’échelle de l’industrie ».

JioPhone Next est un appareil unique en son genre doté d’un système d’exploitation optimisé basé sur Android et Play Store. L’appareil et le système d’exploitation offriront des fonctionnalités haut de gamme qui étaient jusqu’à présent associées à des smartphones plus puissants, notamment des fonctionnalités vocales qui permettent aux utilisateurs de consommer du contenu et de naviguer sur le téléphone dans leur propre langue, d’offrir une excellente expérience avec l’appareil photo et d’obtenir le dernières fonctionnalités Android et mises à jour de sécurité.

En termes de fonctionnalités, le téléphone est doté de fonctionnalités intéressantes telles que l’assistant Google, la lecture automatique à haute voix et la traduction linguistique de tout texte à l’écran, un appareil photo intelligent avec des filtres centrés sur l’Inde et bien plus encore.

“Les entreprises restent attachées à leur vision d’ouvrir de nouvelles possibilités à des millions d’Indiens, en particulier à ceux qui expérimenteront Internet pour la toute première fois”, indique le communiqué.

Bien que le prix du smartphone abordable n’ait pas encore été révélé, il devrait se situer dans la fourchette de 5 000 roupies. Ambani avait déclaré qu’il espérait qu’avec le lancement du téléphone, les 300 millions d’abonnés qui utilisent toujours des téléphones multifonctions 2G migreraient vers les services 4G.

Grâce à son précédent JioPhone, qui n’était pas exactement un smartphone mais offrait certaines fonctionnalités que les téléphones classiques n’offrent pas, Jio a pu augmenter considérablement sa base d’abonnés. Les analystes soutiennent qu’un smartphone abordable aiderait non seulement Jio à attirer plus d’abonnés, mais également à améliorer son revenu moyen par utilisateur.

