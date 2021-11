Pénurie de puces : les ventes d’automobiles d’octobre restent au ralenti

Les faibles expéditions sont également le résultat des réductions de production des entreprises, qui ont commencé en août

Les expéditions en gros de véhicules de tourisme par des constructeurs automobiles comme Maruti Suzuki India, Hyundai Motors et Mahindra et Mahindra (M&M) ont de nouveau été touchés en octobre en raison de la pénurie mondiale actuelle de semi-conducteurs. Il est clair à présent que le ralentissement se poursuivra pendant longtemps et que les ventes de Diwali seront modérées en raison des contraintes du côté de l’offre.

Les faibles expéditions sont également le résultat des réductions de production des entreprises, qui ont commencé en août. En fait, Maruti a déclaré que la réduction de la production se poursuivrait également en novembre, alors qu’elle devrait représenter 85 % de la production normale. Hyundai a déclaré lundi que la contrainte d’approvisionnement mondiale en semi-conducteurs continue d’être un défi entraînant une baisse de la production dans l’industrie.

Bien que l’industrie des deux-roues ne soit pas si fortement touchée par la pénurie de semi-conducteurs, car les articles électroniques sont principalement utilisés dans leurs modèles haut de gamme, mais leur demande intérieure continue d’être faible car la demande rurale a été touchée en raison de la perte de revenus après la deuxième vague de Covid 19.

Cependant, l’amélioration de la disponibilité du fret contribue à la reprise des ventes de véhicules utilitaires, ce qui a permis à Tata Motors et Ashok Leyland d’afficher une croissance en nombre au cours du mois.

En septembre, Maruti a enregistré une forte baisse des ventes de véhicules de tourisme sur le marché intérieur, qui ont chuté de 32,4% en glissement annuel à 112 788 unités. Hyundai Motor India, qui a pu afficher une faible croissance à un chiffre jusqu’en août, a glissé dans le négatif en septembre et la même chose s’est produite en octobre également. Ses ventes intérieures ont connu une baisse de 35% en glissement annuel à 37 021 unités.

Les ventes en gros totales de Tata Motors ont augmenté de 30 % pour atteindre 67 829 unités. Les expéditions totales de la société s’élevaient à 52 132 unités et ses ventes intérieures ont augmenté de 31 % à 65 151 unités. Les ventes de véhicules de tourisme de la société sur le marché intérieur se sont élevées à 33 925 unités en octobre, en hausse de 44 %. Les ventes de véhicules utilitaires sur le marché intérieur se sont élevées à 31 226 unités, en hausse de 20 % en glissement annuel.

Mahindra et Mahindra ont connu une baisse de 8,5% des ventes totales à 38 734 unités. « La demande de véhicules dans l’ensemble de notre portefeuille de produits reste robuste. Nous avons reçu une réponse sans précédent pour le XUV700 et, conformément à notre engagement, nous avons commencé les livraisons de la variante essence aux clients. Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement autour des pièces liées aux semi-conducteurs continuent d’être dynamiques alors que nous nous concentrons sur la gestion de la situation à court terme », a déclaré Veejay Nakra, PDG de la division automobile de M&M.

Les ventes de Toyota Kirloskar sont restées stables à 12 440 unités, soit une croissance de 0,5 %. « La demande sur le marché a été robuste au cours des derniers mois et cela peut être attribué à divers facteurs, en plus de la demande refoulée. Les commandes des clients ont également augmenté constamment, rétablissant la normalité des tendances de la demande par rapport à l’époque d’avant Covid », a déclaré Wiseline Sigamani, directrice générale associée, ventes et marketing stratégique chez TKM.

La reprise de l’activité économique s’est poursuivie, le constructeur de véhicules utilitaires Ashok Leyland ayant vendu 13 % de véhicules de plus en octobre par rapport au même mois l’an dernier. La société a vendu 10 043 unités au cours du mois.

Parmi les entreprises de deux-roues, TVS Motor et Bajaj Auto ont enregistré une baisse à deux chiffres. Alors que TVS Motor a signalé une baisse de 14% de ses ventes intérieures, Bajaj Auto a enregistré une baisse de 26%.

