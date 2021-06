pénurie de puces pourrait alimenter le boom du marché de la contrefaçon | Industrie

Des analystes mettent en garde contre le danger des faux semi-conducteurs étant donné le désespoir généré dans les entreprises par la pénurie de puces.

Lorsqu’il y a une forte demande pour un produit auquel l’industrie responsable ne peut pas faire face, contrefacteurs et escrocs en profitent pour faire le. C’est le nouveau risque auquel est confronté le marché de la technologie selon les analystes.

La demande de produits électroniques pendant la quarantaine s’est maintenue et il semble qu’elle continuera à avoir un bon rythme. Cela a causé, entre autres facteurs, un problème aux fabricants de semi-conducteurs qui ne peuvent pas y faire face, ce qui se traduit par des retards dans la production et la livraison d’appareils qui dépendent de ces puces, des entreprises désespérées de vendre, mais qui ne le peuvent pas. .

“S’il faut 5 000 pièces la semaine prochaine pour ne pas fermer une ligne de production, cela se génère en situation de trouble pour l’achat et finit par baisser la garde”, a expliqué Diganta Das, chercheur en produits électroniques contrefaits au C.entrer pour l’ingénierie avancée du cycle de vie (CALCE), à ZDNet. Les règles de vérification et les processus de test sont assouplis pour trouver un remplaçant plus rapidement pour les pièces qui n’arrivent pas.

Si vous aimez l’informatique, vous comprendrez que le processeur est comme le cerveau de l’ordinateur. Maintenant, que se passe-t-il à l’intérieur ? Comment ça marche? On le voit en vidéo.

Jusqu’à présent, des analystes comme Das n’ont pas remarqué d’augmentation de ce marché de la contrefaçon, mais ils avertissent les entreprises de ne pas se détendre. Il assure que les entreprises dont les ventes et le volume de production sont faibles seront les plus touchées par ces escroqueries en raison de la pénurie et du désespoir de l’industrie.

Les géants de la technologie sont mieux protégés contre ces canulars, leurs gros volumes de production les ont amenés à développer des chaînes d’approvisionnement plus solides dans lesquelles ils achètent des composants directement auprès des fabricants et non via des distributeurs intermédiaires.

Diganta Das signale des secteurs tels que défense ou soins médicaux comme le plus sans défense de ce marché. Ces petites entreprises ou acheteurs font appel à des distributeurs franchisés qui achètent directement du franchisé, ou à des distributeurs indépendants qui localisent les chips à différents endroits où il peut y avoir des stocks excédentaires.

Les analystes de Gartner et les grandes entreprises (NVIDIA, Intel ou TSMC) se sont mis d’accord dans leurs dernières prévisions, ils considèrent que la pénurie continuera de causer des problèmes sur le marché jusqu’en 2022 et 2023, bien que des mesures soient déjà prises. Das veille à ce que les entreprises comprennent les risques et soient averties d’éviter autant que possible les risques d’escroqueries et de contrefaçons. Au fil du temps, il sera possible d’analyser si ces déceptions grandissent avec cette situation.