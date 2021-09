Pénurie de puces : programme d’incitation lié à la production pour le matériel informatique susceptible d’être prolongé d’un an

in

Pour le matériel informatique, l’année de base est FY20 et la durée est de quatre ans. (Image représentative)

Après les smartphones, le gouvernement devrait prolonger d’au moins un an la durée du programme d’incitations liées à la production pour le matériel informatique. Des sources ont déclaré que plusieurs des entreprises sélectionnées avaient averti le gouvernement qu’en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’une pénurie mondiale de semi-conducteurs, il pourrait y avoir des retards de production en raison desquels les objectifs de production et de vente supplémentaires de la première année (FY22) pourraient être manqués.

Comme on le sait, dans le cadre du PLI, les fabricants sont censés atteindre l’objectif de production et de ventes supplémentaires chaque année pendant la durée du régime par rapport à l’année de référence.

Pour le matériel informatique, qui comprend les ordinateurs portables, les tablettes, les ordinateurs personnels (PC) tout-en-un et les serveurs, l’année de base est l’exercice 20 et la durée d’occupation est de quatre ans. L’année de début du programme est FY22, donc si une extension d’un an est accordée, l’année de fin serait déplacée à FY26 par rapport à FY25 d’origine.

Si la durée du régime est prolongée d’un an, il serait très probablement similaire à celui des smartphones où les fabricants auraient la possibilité de choisir l’une des quatre années au cours de la durée de cinq ans pour atteindre les objectifs et réclamer des des incitations. Cela permet de s’assurer que si certains fabricants atteignent les objectifs de la première année (FY22), ils obtiennent l’incitatif pour cette année.

« Pour l’industrie du matériel informatique, les problèmes de chaîne d’approvisionnement sont une préoccupation en raison de la pénurie de fournitures de semi-conducteurs. Il y aura une demande de l’industrie pour une prolongation d’un an. En fin de compte, nous devons être réalistes sur ce qui peut être fait et je pense qu’étant donné les contraintes, en particulier la chaîne d’approvisionnement, une demande de prolongation d’un an viendra de notre côté », Optiemus Electronics, MD, A Gururaj a déclaré à Financial Express. Optiemus est l’une des sociétés sélectionnées pour le schéma PLI du matériel informatique.

Outre une prolongation du mandat, l’industrie du matériel informatique recherche également une augmentation des incitations pour le programme. Le PLI de ce secteur est faible en moyenne de 2 à 2,5 % sur une période de quatre ans, ce qui ne justifie pas la délocalisation d’unités depuis la Chine ou le Vietnam. Juste à titre de comparaison : la structure d’incitation pour les téléphones mobiles PLI, qui a été opérationnalisée en août 2020, est de 4,5% sur une période de cinq ans.

Étant donné que les droits d’importation sur les produits matériels sont nuls car ils relèvent des produits de la technologie de l’information-I, les fabricants ne voient pas beaucoup de raisons de déplacer leur base de la Chine vers l’Inde pour une structure d’incitation aussi faible. Les dirigeants de l’industrie estiment que la structure d’incitation idéale devrait se situer entre 7 et 8 %, car contrairement aux smartphones, les entreprises doivent repartir à zéro dans la mise en place d’unités de fabrication.

Bien que le gouvernement envisage d’accorder une prolongation d’un an, divers organismes de l’industrie soutiennent que la durée idéale du programme devrait être de 8 à 10 ans, car il faut beaucoup de temps pour créer un écosystème de fabrication complet. « Quatre ans, c’est une période très courte pour la fabrication. Au moment où vous installez les machines, la chaîne d’approvisionnement et commencez tout, 8 à 9 mois se sont écoulés. Ce n’est pas comme un logiciel, qui peut être démarré du jour au lendemain. La fabrication prend du temps et quatre ans est un temps assez court dans ce sens », a déclaré un dirigeant de l’industrie.

Si le gouvernement prolonge la durée du régime, ce serait le deuxième changement depuis l’annonce plus tôt cette année. Les changements de production en réduisant l’objectif ont été effectués le jour où le gouvernement a annoncé les noms des entreprises sélectionnées, car les montants engagés par les fabricants étaient inférieurs aux attentes.

Lorsque le programme a été annoncé le 24 février, la dépense a été fixée à Rs 7 350 crore sur une période de quatre ans. Au cours de cette période, le gouvernement avait estimé une production allant jusqu’à Rs 3,26 lakh crore, dont les exportations devraient être de l’ordre de Rs 2,45 lakh crore. Mais lorsque les noms des entreprises sélectionnées ont été annoncés en mai, l’objectif de production a été réduit à Rs 1,60 crore lakh dont les exportations seraient de l’ordre de Rs 60 000 crore.

Sous les 14 entreprises ont été sélectionnées – 4 mondiales et 10 indiennes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.