Pénurie de remdesivir: le centre exhorte les médecins à ne prescrire des médicaments vitaux qu’aux patients sévères sous oxygène

Le secrétaire de l’Union à la santé, Rajesh Bhushan, aurait déclaré que le centre avait fourni 13,10 crores de doses de vaccin aux États et que les États n’avaient utilisé jusqu’à présent que 11,4 crores de doses, laissant environ 1,6 crore de doses inutilisées avec eux.

La pénurie de médicament antiviral Remdesivir étant signalée dans plusieurs États, le gouvernement central a exhorté les médecins et les médecins à ne pas prescrire le médicament de manière irrationnelle et à ne l’utiliser que pour les patients graves de Covid-19 qui sont sous assistance oxygène. Le Dr VK Paul, qui dirige le groupe de travail Covid-19 du pays, a déclaré que l’utilisation du remdesivir à domicile était contraire à l’éthique et que toute autre prescription irrationnelle du médicament était injustifiée. Le Dr Paul a en outre déclaré que le médicament ne devrait être utilisé que sur les patients admis dans les hôpitaux et sous assistance Oxygen, a rapporté l’Indian Express. Le Dr Paul a en outre demandé aux médecins d’utiliser le médicament de manière judicieuse et rationnelle.

Soulignant des quantités substantielles de gaspillage de doses par de nombreux États, M. Bhushan a déclaré qu’à l’exception de certains États comme le Kerala qui n’a signalé aucun gaspillage, certains États gaspillent jusqu’à 10 pour cent des doses. Bhushan a ajouté que les États devraient également améliorer leur planification et adapter les doses inutilisées de vaccins d’une chambre froide à une autre. Malgré le refus du gouvernement central, de nombreuses régions de certains des États les plus touchés comme le Maharashtra ont signalé une pénurie de doses de vaccin avec seulement quelques jours de stocks.

Le secrétaire de l’Union à la santé s’est également concentré sur les États qui restaient une préoccupation majeure en ce qui concerne la pandémie, notamment le Maharashtra, le Gujarat, le Chhattisgarh, le Madhya Pradesh, Delhi, le Punjab, l’Haryana, l’Uttar Pradesh, le Tamil Nadu et le Kerala. Le haut responsable de la santé a en outre déclaré que jusqu’à 53 équipes centrales avaient été déléguées dans les 53 pires districts pour aider les autorités du district à freiner la propagation du coronavirus.

