Pénurie de vaccins: de nombreux centres de vaccination menacés de fermeture imminente dans le Maharashtra dans 2-3 jours

Le nombre total de doses consommées dans le pays depuis le 21 mars est passé à 8,7 crore.

Même si le Maharashtra reste l’État le plus touché par la deuxième vague de coronavirus, le gouvernement de l’État a déclaré qu’il faisait face à une pénurie de vaccins contre le coronavirus et qu’il pourrait avoir besoin d’arrêter le processus de vaccination si les nouveaux stocks n’apparaissent pas. L’État a estimé que son stock actuel d’environ 15,7 doses de lakh ne durera que trois jours, a rapporté l’Indian Express. Les responsables du département de la santé de l’État ont soutenu qu’ils avaient besoin d’au moins le stock de 40 doses de vaccin lakh pour atteindre son objectif quotidien de 4,5 lakh de vaccinations. Les responsables ont également déclaré que des demandes répétées avaient également été adressées à l’Union pour fournir les vaccins nécessaires à l’État au cours des 10 derniers jours.

Le secrétaire à la Santé, le Dr Pradeep Vyas, aurait déclaré que le centre avait déclaré que les nouveaux approvisionnements ne pourraient arriver que le 15 avril et que le retard dans l’arrivée des vaccins pourrait forcer le gouvernement de l’État à interrompre le processus de vaccination pendant quelques jours. Le ministre de la Santé de l’État, Rajesh Tope, a fait écho aux responsables et a déclaré que le regard ne pouvait pas se permettre de ralentir le processus de vaccination et a déclaré que l’État souhaiterait à terme augmenter son objectif de vaccination quotidien des 4 doses actuelles de lakh par jour à 6 doses de lakh par jour.

Le ministre de la Santé de l’Union, le Dr Harsh Wardhan, qualifiant la demande du Maharashtra de sans fondement, les responsables ont déclaré à l’Indian Express que le ministre de la Santé, Rajesh Tope, publierait également une déclaration officielle aujourd’hui pour contrer les critiques de Wardhan. Un responsable a également déclaré qu’en dépit d’être l’État avec la plus grande population, l’Uttar Pradesh a fait beaucoup moins de vaccination que l’État du Maharashtra. Un autre haut responsable du gouvernement du Maharashtra a déclaré à l’Indian Express que le centre n’avait pas estimé que le nombre de vaccinations quotidiennes augmenterait si rapidement. Il est pertinent de dire que le 21 mars, l’Inde avait envoyé plus de 6 crores de doses de vaccin à 76 pays alors qu’elle n’avait utilisé que 4,6 crores au pays. Le nombre total de doses consommées dans le pays depuis le 21 mars est passé à 8,7 crore.

Selon le rapport d’Indian Express, certaines régions de l’État comme Aurangabad, Nandurbar, Gadchiroli et les régions rurales disposaient encore de stocks suffisants car le taux de participation des personnes dans les centres de vaccination est faible dans les zones rurales. En revanche, dans les zones urbaines de l’État comme Navi Mumbai, Thane, Mumbai, Nashik, Satara, le stock de vaccins est sur le point de se terminer dans un jour ou deux.

