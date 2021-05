Pénurie de vaccins: l’inoculation a été interrompue après l’affrontement entre les habitants et les “ étrangers ” dans le Sikar du Rajasthan

À Jajod, l’administration n’a pu programmer une nouvelle session que dans l’après-midi après que les villageois aient été apaisés. (Photo express)

La pénurie de vaccins oblige les gens à opter même pour les centres de vaccination loin de leur ville ou district d’origine. Un de ces incidents au Rajasthan a déclenché la fureur lorsque les habitants ont forcé l’arrêt de la campagne de vaccination. Dans le village de Jajod, dans le district de Sikar, les résidents locaux ont forcé la vaccination Covid-19 pour la catégorie des 18-44 ans à s’arrêter après avoir découvert que la plupart des personnes enregistrées pour recevoir les vaccins étaient des étrangers.

Alors que la tension montait en flèche, la police a été appelée pour contrôler la situation. Le mari de Jajod sarpanch Suman Devi, Mahavir Ranwa, a affirmé que sur les 80 personnes âgées de 18 à 44 ans censées être vaccinées le 22 mai, la majorité de celles qui avaient obtenu les créneaux horaires étaient des étrangers. «Certains venaient même d’autres districts tels que Churu, Bikaner et Nagaur», a déclaré Ranwa à l’Indian Express.

Il a dit qu’il n’est pas juste que l’inoculation ait lieu dans leur village mais que les villageois n’auront aucune chance et que les étrangers seront vaccinés. «Le centre de santé communautaire de Jajod est un centre de soins Covid, et les villageois doivent d’abord être vaccinés», a-t-il déclaré.

L’IE a signalé qu’une situation similaire se produit dans de nombreux districts, car les gens choisissent des créneaux disponibles dans des endroits éloignés en raison d’une augmentation de la ruée vers les vaccins chez les 18-44 ans et de la pénurie de vaccins en même temps.

La tranche d’âge est également en train de devenir un problème dans certains endroits. Banna Ram Jat, 50 ans, qui a visité l’école primaire supérieure du gouvernement du village d’Akhtari dans le district de Tonk avec sa femme pour se faire vacciner, a exprimé sa colère car sa femme ne pouvait pas atteindre la catégorie des 45 ans et plus. Il a affirmé que sa femme avait plus de 45 ans, même si son Aadhaar dit qu’elle a actuellement 43 ans. «Est-ce qu’elle ressemble à une enfant pour vous? Nous sommes des personnes âgées, n’est-ce pas évident? il a soutenu en disant que les informations sur la carte Aadhar indiquant sa date de naissance en 1978 sont incorrectes.

À Jajod, l’administration n’a pu programmer une nouvelle session que dans l’après-midi après que les villageois aient été apaisés. Jusque-là, la séance du matin a été lavée.

Ranwa a déclaré que l’administration avait accepté de tenir une autre session exclusivement pour les villageois après 15 heures alors que les villageois protestaient. «Seuls les villageois de Jajod en ont été informés. Mais au moment de la vaccination, nous avons constaté que davantage de personnes de l’extérieur étaient arrivées après avoir réservé des créneaux en ligne. En fin de compte, seulement 30 des 90 doses ont été administrées aux habitants de notre village, le reste est allé à des étrangers », a-t-il affirmé.

L’officier de sous-division de Laxmangarh (SDO) Kulraj Meena a déclaré qu’il fut un temps où ils devaient persuader les gens de se faire vacciner, mais la situation est maintenant complètement opposée. Il a déclaré que la situation actuelle est telle que si un camp est organisé dans un village, les habitants des villages adjacents y viennent pour se faire vacciner après avoir réservé les créneaux horaires en ligne, ce qui entraîne un conflit entre les habitants et les étrangers.

Il a informé que l’administration du district avait été informée de la situation.

Selon le département de la santé du Rajasthan, environ 12,59 lakh dans le groupe des 18 à 44 ans et 50,61 lakh dans le groupe d’âge des 45 à 59 ans ont reçu une première dose du vaccin. Environ 7,48 personnes lakh dans la catégorie 45-59 ont eu les deux coups.

