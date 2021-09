Pénurie d’eau à Manchester : les écoles FERMENT le premier jour car certaines zones n’ont pas d’eau | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les habitants du Grand Manchester se sont réveillés ce matin sans eau courante, ce qui signifie que les écoles de la ville ont été contraintes de fermer. Aujourd’hui marquait le premier jour de réouverture pour beaucoup après la fin des vacances d’été.

Des écoles, dont l’école primaire d’Aldwyn, sont parmi celles touchées par la pénurie d’eau.

Des ingénieurs ont été appelés dans la région d’Ashton-Under-Lyne aujourd’hui à 2h44 du matin pour régler le problème.

Après trois heures d’enquête, la source du problème a été identifiée comme une rupture de conduite d’eau principale sur Stockport Road.

Des représentants de United Utilities restent sur place pour résoudre le problème.

Dans une mise à jour partagée en ligne à 5h16 du matin, United Utilities a déclaré: “Vous avez peut-être remarqué que votre eau s’est coupée ou qu’elle sort de votre robinet au goutte à goutte.

“Nous avons mené une enquête et avons découvert que la cause était une rupture de conduite d’eau principale sur Stockport Road.

« Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée, nos ingénieurs spécialisés dans les fuites sont actuellement sur place et nous espérons que vos robinets couleront à nouveau très bientôt. »

En raison de la pénurie d’eau, un certain nombre d’écoles primaires et secondaires de la région d’Ashton et d’Audenshaw sont actuellement fermées.

Les maisons et les entreprises de la zone du code postal M34 ont été affectées.

À 7h30, une mise à jour a été fournie par la compagnie des eaux citant que des “ingénieurs en fuite” sont sur place et des “véhicules à eau sur roues” se rendront dans la zone pour pomper de l’eau dans le réseau afin d’atténuer les effets de l’incident.

La compagnie des eaux a déclaré: “Nos véhicules Water on Wheels ont été invités à participer et seront dans la région sous peu, une fois sur place et quand il sera sûr de le faire, ils commenceront à pomper de l’eau dans le réseau pour aider à rétablir votre approvisionnement en eau .

“Merci pour votre patience, nous travaillons aussi vite que possible et espérons que vos robinets couleront à nouveau très bientôt.”

Deux écoles fermées aujourd’hui – l’école primaire Aldwyn et Audenshaw School – ont confirmé qu’ils rouvriront normalement pour les élèves demain.

Les parents des élèves de l’école primaire d’Aldwyn ont reçu ce matin une note indiquant : “En raison de problèmes d’approvisionnement en eau qui affecteront le nettoyage, le lavage des mains, la toilette et les dîners scolaires, l’école primaire d’Aldwyn sera fermée aujourd’hui, lundi 6 septembre.

“Nous vous contacterons pour plus d’informations dans le courant d’aujourd’hui. Nous nous excusons pour tout inconvénient.”

La perturbation a affecté le premier jour du trimestre pour de nombreux écoliers de Manchester, dans ce qui devait être un retour à la normalité.

COVID-19 a perturbé la scolarité au cours des 18 derniers mois et a signifié que la plupart des élèves ont été scolarisés à domicile afin de se conformer aux mesures de verrouillage.