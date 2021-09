Pénurie d’essence au Royaume-Uni : les écoles pourraient être contraintes de fermer à cause de la crise du carburant | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les problèmes d’approvisionnement en essence ont déclenché la panique parmi les Britanniques qui ont commencé à essayer de s’approvisionner à travers le pays, avec des files d’attente devant les stations-service. Un petit nombre de stations-service ont été contraintes de fermer en raison du manque d’approvisionnement, d’autres introduisant des restrictions.

S’il n’y a pas de pénurie d’essence à travers le pays, il y a un manque de chauffeurs pour distribuer le carburant.

Et maintenant, un enseignant du primaire a exhorté les gens à ne pas paniquer pour acheter de l’essence car cela pourrait perturber l’éducation des enfants.

Mark Cornell, de Faversham, a averti que si les gens ne retournaient pas à l’achat d’essence normal, cela pourrait potentiellement affecter les cours des enfants.

L’enseignant de l’école primaire a déclaré au i : « Nous sommes en fait potentiellement dans une situation où, parce que les gens paniquent, achètent – ​​je ne veux pas être alarmiste, bien sûr – mais fondamentalement, vous pourriez potentiellement être dans une situation où si les gens n’arrêtez pas d’acheter de panique, ou s’il n’y a pas quelque chose, peut-être une sorte de priorité pour les travailleurs clés ou quelque chose du genre, vous pourriez vous retrouver avec des écoles, incapables d’ouvrir.

“Je croise les doigts pour que, vous savez, ça va se régler et les gens voient du bon sens et tout ira bien.”

Il a ensuite exhorté les gens à être conscients de la façon dont les travailleurs clés pourraient également être touchés par des achats de carburant inutiles.

M. Cornell a poursuivi: “Il n’y a pas que moi … il y a des médecins, des infirmières, des chauffeurs-livreurs, des camions, tout ce genre de choses qui en ont vraiment besoin et il y a probablement des gens qui n’en ont tout simplement pas besoin.”

Plusieurs stations-service ont limité les achats de carburant à 30 £ en raison des craintes d’une pénurie d’essence.

Un porte-parole a déclaré: “Nous avons une bonne disponibilité de carburant, avec des livraisons arrivant chaque jour dans nos stations-service à travers le Royaume-Uni.”

Lors d’une réunion il y a une semaine, BP aurait déclaré au gouvernement que l’entreprise avait du mal à acheminer du carburant sur ses parvis.

Les entreprises demandent au gouvernement de mettre en place des mesures pour faciliter le recrutement de conducteurs de poids lourds à l’étranger.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré à ITV News qu’il « remuerait ciel et terre » pour résoudre la situation.

Abordant l’achat de panique de carburant, M. Shapps a déclaré vendredi que les automobilistes devraient “continuer comme d’habitude”.

Il a déclaré à Sky News: “Le conseil serait de continuer comme d’habitude, et c’est aussi ce que dit BP.”

Un porte-parole de Downing Street a déclaré : « Nous avons d’importants stocks de carburant dans ce pays et le public doit être rassuré qu’il n’y a pas de pénurie.

«Mais comme les pays du monde entier, nous souffrons d’une pénurie temporaire de chauffeurs liée à Covid, nécessaire pour acheminer les fournitures à travers le pays.

«Nous envisageons des mesures temporaires pour éviter tout problème immédiat, mais toutes les mesures que nous introduirons seront très strictement limitées dans le temps.

« Nous nous dirigeons vers une économie hautement qualifiée et à salaires élevés et les entreprises devront s’adapter en investissant davantage dans le recrutement et la formation pour assurer une résilience à long terme. »