Pénurie d’oxygène: la demande du concentrateur d’oxygène augmente, vérifiez le prix, le type, comment fonctionner

La pénurie d’oxygène se poursuivant sans relâche dans plusieurs régions du pays, la demande de concentrateurs d’oxygène a explosé pour compenser la pénurie de bouteilles d’oxygène et de leurs recharges. L’utilité principale des concentrateurs d’oxygène est le fait qu’ils fonctionnent facilement à la maison et n’ont pas besoin d’être remplis encore et encore contrairement aux bouteilles d’oxygène qui sont périodiquement remplies aux points de vente d’oxygène.

Quand le concentrateur d’oxygène peut-il aider?

Avec le nombre croissant de cas de coronavirus à travers le pays, les lits d’oxygène dans la plupart des hôpitaux sont entièrement occupés et tous les patients Covid-19 rencontrant des difficultés respiratoires ne peuvent pas être admis dans les hôpitaux. Voici le besoin d’un concentrateur d’oxygène qui peut remplacer le besoin de bouteilles d’oxygène ou de lits d’oxygène. Les patients dont le niveau d’oxygène a chuté en dessous de 94% et se situe entre 88 et 92% peuvent se maintenir à l’aide de concentrateurs d’oxygène. Cependant, les patients qui enregistrent des niveaux d’oxygène même inférieurs à 88% doivent rechercher une hospitalisation ou des bouteilles d’oxygène car la capacité des concentrateurs à fournir de l’oxygène est limitée à 5 litres par minute.

Comment fonctionne un concentrateur d’oxygène?

Étant donné que l’air que nous respirons contient déjà jusqu’à 21% d’oxygène, le concentrateur d’oxygène accumule et sépare l’oxygène des autres constituants comme l’azote (79%) et le délivre à travers la canule nasale. L’air fourni par le concentrateur, contrairement à l’air normal, contient jusqu’à 95% d’oxygène concentré. Cependant, en cas de problème respiratoire sévère et de baisse des niveaux d’oxygène, les patients peuvent avoir besoin d’oxygène concentré jusqu’à 99% qui ne peut pas être fourni par le dispositif de concentration et doit être hospitalisé.

Types de concentrateurs, prix

Pour les patients Covid, un concentrateur d’oxygène pouvant fournir jusqu’à 5 à 10 litres d’oxygène par minute est suggéré. Cependant, il est obligatoire que le concentrateur soit au moins capable de fournir au moins 90% d’oxygène concentré. La gamme de prix des concentrateurs d’oxygène commence à partir de Rs 40000 et va jusqu’à Rs 90000, ce qui pourrait rendre l’appareil inabordable pour un large segment de patients à faible revenu. Le concentrateur d’oxygène est disponible en deux types: à impulsion et à débit continu. Alors que le premier autorégule le besoin d’approvisionnement en oxygène selon l’état du patient, le dernier fournit de l’oxygène à un débit constant et doit être ajusté manuellement.

