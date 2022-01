Pénurie mondiale de puces : la pénurie d’ingénieurs est le prochain gros problème

Il n’y a aucun signe que la pénurie mondiale de puces s’atténue de si tôt, et l’une des raisons qui la sous-tend semble s’aggraver, pas s’améliorer.

Les experts de l’industrie disent que la pénurie de personnel qualifié est un problème croissant, en particulier les ingénieurs hautement qualifiés nécessaires pour concevoir de nouvelles puces et résoudre les problèmes de fabrication pour des puces de plus en plus complexes…

Plusieurs sources citées par le WSJ indiquent un écart croissant entre l’offre et la demande.

Les plus grands fabricants de puces au monde se battent pour que les travailleurs pourvoient aux installations de plus d’un milliard de dollars qu’ils construisent dans le monde pour faire face à une pénurie de semi-conducteurs […] Les nouvelles installations de fabrication de puces, connues sous le nom d’usines de fabrication ou « fabs », nécessitent des milliers d’ingénieurs diplômés pour fonctionner. Les techniciens supervisent et gèrent le processus de fabrication, tandis que les chercheurs aident à innover de nouveaux types de puces et de nouvelles façons de les fabriquer.

À Taïwan, où est basé le fabricant de puces Apple séries A et M TSMC, le problème s’aggrave à un rythme alarmant.

À Taïwan, une puissance mondiale dans la fabrication de puces, le déficit de recrutement est à son plus haut niveau en plus de six ans, selon 104 Job Bank. Un rapport d’août de la plate-forme de recrutement a estimé que le manque à gagner mensuel moyen de travailleurs des semi-conducteurs était d’environ 27 700 employés, en hausse de 44 % par rapport à l’année précédente. Les salaires moyens mensuels dans la fabrication de puces ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d’une décennie, selon le rapport. « Le problème de pénurie de talents est devenu encore plus grave, principalement en raison de l’augmentation de la demande », a déclaré Yao-Wen Chang, doyen du Collège d’ingénierie électrique et informatique de l’Université nationale de Taiwan, l’un des meilleurs programmes d’ingénierie de Taiwan. « Je ne suis pas optimiste quant à la possibilité de résoudre totalement ce problème. »

Alors qu’Apple conçoit ses puces en interne, TSMC a toujours besoin des ingénieurs pour faire fonctionner les usines. Un expert dit que le niveau d’expertise nécessaire augmente tout le temps.

À Taïwan, le manque d’ingénieurs hautement qualifiés pourrait faire dérailler les efforts visant à rester à la pointe de la technologie de pointe alors que les semi-conducteurs deviennent plus complexes. « Nous avons besoin de plus de doctorats qui participent également à la prochaine génération de l’industrie des semi-conducteurs », a déclaré Terry Tsao, directeur mondial du marketing de l’association industrielle SEMI et président de sa filiale taïwanaise.

Il est particulièrement difficile d’attirer des ingénieurs logiciels vers la fabrication de puces, car le rôle est en grande partie un rôle en coulisses, sans possibilité de pointer vers un produit fini comme le ferait un développeur d’applications grand public.

Santosh Kurinec, professeur au Rochester Institute of Technology, a déclaré que le nombre d’étudiants inscrits au programme de premier cycle en génie électrique de l’école a régulièrement diminué, passant d’environ 50 au milieu des années 80 à environ 10 maintenant. « Certains veulent créer une application pour Google et Facebook et d’autres », a-t-elle déclaré.

Les États-Unis sont particulièrement défavorisés en raison des limites strictes du nombre d’ingénieurs étrangers pouvant prétendre aux visas nécessaires pour travailler dans le pays.

Apple affirme que les contraintes d’approvisionnement causées par la pénurie mondiale de puces ont coûté à l’entreprise 6 milliards de dollars au quatrième trimestre fiscal de l’entreprise.

