Pénuries alimentaires au Royaume-Uni : liste complète et zones les plus touchées | Royaume-Uni | Nouvelles

Les pénuries alimentaires sont devenues la norme en Grande-Bretagne en raison des pénuries de travailleurs et d’autres problèmes affectant les chaînes d’approvisionnement des supermarchés. La pénurie de chauffeurs de camion au Royaume-Uni avait conduit les supermarchés à recevoir moins de livraisons de produits. Ainsi, lorsqu’ils vendent un article particulier, il faut désormais plus de temps pour combler l’écart sur les étagères.

Où les pénuries alimentaires sont-elles le plus ressenties ?

Les recherches menées par les experts en gestion des livraisons Urbantz, ont utilisé les données de l’Office for National Statistics pour analyser le pourcentage de personnes qui n’ont pas pu accéder aux aliments essentiels au cours d’une période allant jusqu’au 3 octobre.

Le rapport a révélé que plus d’une personne sur cinq dans le Nord-Est, les Midlands de l’Est et le Yorkshire et le Humber n’a pas pu acheter de produits alimentaires essentiels au cours de la période d’enquête.

Dans le Nord-Est, le Yorkshire et le Humber, 21% des résidents n’étaient pas non plus en mesure d’acheter des produits alimentaires non essentiels, et dans les East Midlands, ce chiffre était de 22%.

LIRE LA SUITE: Pénuries au Royaume-Uni: SEPT articles clés confrontés à des problèmes d’approvisionnement ce Noël

L’étude a également révélé que 12 pour cent des habitants de Londres achetaient moins de nourriture que d’habitude en raison des pénuries.

Les régions les plus touchées par les pénuries alimentaires étaient Londres et l’Est de l’Angleterre, avec 19% d’entre elles déclarant qu’elles ne pouvaient pas acheter d’aliments essentiels au supermarché.

Un porte-parole d’Urbantz, qui a mené l’étude, a déclaré : « Le pays étant confronté à une livraison importante de nourriture et d’autres produits de première nécessité, il est important d’examiner les expériences des familles au Royaume-Uni et ce qu’elles ont vécu au cours des deux dernières semaines lorsque essayer d’acheter de la nourriture, des médicaments et du carburant.

« L’impact de la pénurie de chauffeurs se fait sentir sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, jusqu’au dernier kilomètre – où les consommateurs sont confrontés à moins de choix à la caisse et à des retards de livraison plus longs en raison des difficultés des détaillants à garder leurs entrepôts approvisionnés. «

Le géant laitier Arla, qui fournit du lait à tous les grands supermarchés britanniques, a déclaré qu’il avait été contraint de réduire les livraisons en raison de la pénurie de chauffeurs.

Des pénuries de pain et de boissons gazeuses ont également été signalées dans les supermarchés.

Le directeur général du supermarché Islande, Richard Walker, a déclaré à BBC Radio 4: Richard Walker a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Nous commençons à constituer des stocks à partir de septembre pour une période extrêmement importante de l’année.

« Nous avons beaucoup de marchandises à transporter d’ici Noël et une chaîne d’approvisionnement solide est vitale pour tout le monde.

À propos des problèmes de livraison actuels, il a ajouté : « En Islande, nous avons déjà vu des livraisons dans nos magasins annulées pour la première fois depuis le début de la pandémie, et cela est uniquement dû à la pénurie de chauffeurs de poids lourds.

« Ce n’est pas un problème nouveau, nous et tous les autres acteurs des secteurs de la vente au détail, de la fabrication et des transports demandons au gouvernement d’intervenir et de trouver une solution au problème depuis de nombreuses semaines, par exemple en incluant les chauffeurs de camion dans les domaines essentiels et qualifiés. liste des travailleurs.