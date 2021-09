Pénuries alimentaires des supermarchés : Les produits qui s’envolent des rayons – avez-vous été touchés ? | Royaume-Uni | Nouvelles

Un sondage YouGov a révélé que 45% des Britanniques avaient remarqué des pénuries alimentaires en août. Alors que les géants des supermarchés tentent de mobiliser davantage de chauffeurs de poids lourds pour lutter contre les problèmes de chaîne d’approvisionnement, les clients remarquent des lacunes dans les rayons. Quels articles s’envolent des étagères?

Les clients ont été confrontés à des étagères vides et à des stocks rares dans les supermarchés du Royaume-Uni.

Des problèmes avec la chaîne d’approvisionnement ainsi que des pénuries de personnel ont entraîné des pénuries alimentaires dans les supermarchés britanniques.

Des restaurants britanniques, dont Nando’s, Greggs et McDonald’s, se sont également excusés auprès des clients déçus pour le manque de certains éléments de menu ces dernières semaines.

Pourquoi le Royaume-Uni est-il confronté à des pénuries alimentaires ?

Ian Wright, directeur général de la Food and Drink Federation, a averti qu’il pensait que les pénuries pourraient être «permanentes», une affirmation que le gouvernement a réfutée.

M. Wright a souligné que les pénuries de personnel à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement – en raison du départ de ressortissants de l’UE du Royaume-Uni en raison à la fois de Covid et du Brexit – étaient la cause des pénuries alimentaires.

Vendredi, le gouvernement britannique a annoncé que 50 000 tests de conduite de poids lourds supplémentaires seraient disponibles afin d’encourager davantage de personnes à conduire des camions.

Le secrétaire aux Transports Grant Shapps a déclaré : « La pénurie de chauffeurs est un problème mondial, mais nous avons pris des mesures ici au Royaume-Uni pour aider les leaders de l’industrie à attirer des chauffeurs et à construire un secteur plus résilient.

« Nous avons déjà effectué 50 % de tests de plus qu’avant la pandémie, mais les mesures supplémentaires d’aujourd’hui en fourniront jusqu’à 50 000 de plus par an, aidant de plus en plus de personnes à démarrer leur carrière en tant que conducteur de poids lourds bien rémunéré. »

En août, Waitrose offrait des salaires allant jusqu’à 53 780 £ pour les chauffeurs de camion, Tesco et l’Islande attirant également les chauffeurs potentiels en augmentant les salaires de 25 %.

Qu’y a-t-il sur la liste des pénuries alimentaires?

Du lait

Certaines fermes laitières britanniques ont été obligées de jeter du lait en raison du manque de chauffeurs de camion, a rapporté The Independent.

Milk & More, qui livre des produits laitiers à domicile à travers le Royaume-Uni, a interrompu les livraisons pour certains clients.

Dans une déclaration publiée sur son site Web, Milk & More déclare : « Malheureusement, au cours des dernières semaines, certains de nos centres de distribution ont été touchés par la pénurie actuelle de chauffeurs dans l’ensemble du secteur.

« Malheureusement, quelques-uns de nos centres sont gravement touchés par la faiblesse des effectifs, ce qui entraîne la déception de certains de nos clients. »

Poulet

Le mois dernier, Nando’s a dû fermer 50 restaurants en raison de problèmes d’approvisionnement.

Cependant, le 21 août 2021, la chaîne de restaurants a tweeté que le poulet était de retour au menu dans tous ses restaurants.

Cependant, les acheteurs des supermarchés ont remarqué une pénurie de poulet dans leurs magasins locaux, ainsi que dans leurs restaurants préférés.

Richard Griffiths, directeur général du British Poultry Council, a attribué la pénurie aux pénuries de main-d’œuvre.

Turquie

Alimentant les craintes autour de ce qui sera sur la table à Noël, les chaînes de volaille ont averti que si ces problèmes persistaient, l’approvisionnement en dinde serait en difficulté.

S’adressant à ITV News, Mark Gorton, directeur général de Traditional Norfolk Poultry, a déclaré: “Nous ne pouvons tout simplement pas trouver de personnes pour gérer nos fermes et notre usine.”

Porcs en couvertures et gammon

Les initiés de l’industrie ont averti que les problèmes auxquels la chaîne d’approvisionnement britannique est actuellement confrontée pourraient avoir un effet d’entraînement sur certains de nos aliments de Noël les plus appréciés.

La National Pig Association (NPA) a averti qu’il pourrait y avoir des pénuries.

Zoe Davies, directrice générale de la NPA, a déclaré au Sun : « Il y a une énorme inquiétude concernant les porcs dans les couvertures et la disponibilité du gammon pour Noël.

“C’est le moment où les transformateurs seraient normalement en train de constituer des stocks pour la saison des fêtes et de les stocker.”