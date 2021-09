Pénuries alimentaires en quelques JOURS : la crise parle alors que les craintes grandissent face aux étagères vides | Politique | Nouvelles

in

Pénurie : un acheteur regarde des étagères vides (Image : GETTY)

Une pénurie de dioxyde de carbone menace d’affecter les stocks dans les rayons des supermarchés. La chaîne d’approvisionnement britannique craque déjà à cause d’une grave pénurie de chauffeurs de camion et de l’impact de Covid.

Hier soir, le gouvernement a déclaré qu’il surveillait les choses “de près” alors que les inquiétudes grandissaient face aux dernières perturbations, aggravant la situation à l’approche de Noël.

Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, devait rencontrer des responsables hier pour discuter de la situation.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Nous suivons de près cette situation et sommes en contact régulier avec les organisations alimentaires et agricoles et l’industrie, pour les aider à gérer la situation actuelle.

“Le Royaume-Uni bénéficie de l’accès à des sources d’approvisionnement en gaz très diverses pour garantir que les ménages, les entreprises et l’industrie lourde obtiennent l’énergie dont ils ont besoin à un prix équitable.”

La semaine dernière, le gouvernement a répondu aux perturbations en cours en créant un groupe interdépartemental « pour surveiller les chaînes d’approvisionnement en main-d’œuvre ».

Nick Allen, directeur général de la British Meat Processors Association, a déclaré: “Cela pourrait être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Les transformateurs de viande sont déjà aux prises avec une pénurie de chauffeurs de camion (Image: GETTY)

“C’est potentiellement un défi de taille pour l’industrie alimentaire à un moment où nous sommes déjà confrontés à d’énormes problèmes.”

Une source de vente au détail a déclaré: “C’est un gros problème – cela a un impact sur tout.”

Les derniers problèmes ont été causés par les effets d’entraînement de la hausse des prix de gros du gaz.

Ils ont contraint deux usines produisant du CO2 utilisé par l’industrie alimentaire à suspendre leurs activités, ce qui signifie que les approvisionnements de la Grande-Bretagne ont été réduits de 60%.

Les transformateurs de viande sont déjà aux prises avec une pénurie de chauffeurs routiers et des problèmes de recrutement.

Mais maintenant, ils font face à de nouveaux défis avec le manque de gaz, qui est utilisé pour étourdir les porcs et les poulets avant l’abattage.

Il est également utilisé dans le processus d’emballage en plastique, pour créer de la neige carbonique pour transporter des aliments réfrigérés et dans la production de bière et de boissons non alcoolisées.

Richard Griffiths du British Poultry Council a averti que l’industrie se dirigeait rapidement vers une « spirale descendante ». Il a déclaré : « Après cinq à sept jours, nous commencerons à voir des problèmes importants dans le traitement des oiseaux.

“Avec moins de 100 jours avant Noël et déjà confronté à des pénuries de main-d’œuvre croissantes, la dernière chose dont la production de volaille britannique a besoin est plus de pression.

« Si les approvisionnements en CO2 deviennent plus serrés et plus imprévisibles, alors les chaînes d’approvisionnement devront ralentir. Pas de CO2 signifie pas de débit.

Le dioxyde de carbone utilisé par l’industrie de la viande est un sous-produit de la production d’engrais.

Mais les producteurs d’engrais sont aux prises avec des prix du gaz naturel qui atteignent des niveaux record alors que les économies du monde entier commencent à se remettre de la crise de Covid. Au Royaume-Uni, la baisse des vents signifie que moins d’énergie renouvelable est produite.

Il y a eu des pannes dans certaines centrales nucléaires et une baisse des flux vers le Royaume-Uni de gaz naturel en provenance de Norvège, faisant encore grimper les prix.

Ceux qui aiment boire un verre pourraient faire face à une pénurie de bière (Image: GETTY)

Cette semaine, deux grandes usines d’engrais britanniques appartenant à la société américaine CF Industries Holdings ont suspendu leurs activités en raison de la flambée des prix. Hier, la société norvégienne Yara a annoncé qu’elle réduirait également la production de plusieurs de ses usines européennes. La fermeture des deux usines de CF Industries, situées à Durham et Cheshire, a réduit de 60% l’approvisionnement en dioxyde de carbone de qualité alimentaire du Royaume-Uni, selon la British Meat Processors Association.

On ne sait pas combien les abattoirs de dioxyde de carbone et d’autres usines alimentaires ont stocké.

Sans cela, le processus d’abattage des porcs et des poulets ne peut pas avoir lieu.

La production britannique de dioxyde de carbone restante est prioritaire pour le NHS à des fins médicales et pour l’industrie nucléaire, qui l’utilise comme liquide de refroidissement.

Pendant ce temps, des tests de conduite de camions accélérés sont également mis en place dans une tentative désespérée de maintenir l’approvisionnement.

Afin d’atténuer la crise avant Noël, les automobilistes n’auront plus besoin de passer un autre test pour tracter une remorque ou une caravane, permettant ainsi environ 30 000 tests de conduite poids lourds supplémentaires chaque année.

Les tests seront raccourcis en supprimant l’exercice d’inversion.

Il sera également plus rapide d’obtenir un permis pour conduire un véhicule articulé, sans avoir d’abord à en obtenir un pour un véhicule plus petit.