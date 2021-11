Pénuries alimentaires – Le battage médiatique et la réalité – Partie 1

par par SaraSue, Blog de survie :

Si vous regardez des vidéos YouTube, des médias alternatifs et même des médias grand public, il y a énormément de battage médiatique sur les pénuries alimentaires. Une phrase courante parmi les Preppers est « empile-le sur les chevrons ». Je peux imaginer le stress que cela met sur les familles qui n’ont pas beaucoup d’argent supplémentaire. J’y suis allé une fois, j’ai donc une profonde compassion pour ceux qui s’inquiètent de la sécurité alimentaire, sans parler des problèmes de coûts d’essence et de chauffage – les bases. Je vais donner quelques conseils pour y remédier dans cet article. Mais d’abord, y a-t-il vraiment des pénuries alimentaires aux États-Unis d’Amérique ?

Comme je suis allé dans divers magasins de ma région (Costco, Walmart, Piggly Wiggly, Dollar General, Walgreens, etc.), je n’ai rien vu qui m’effraie à part que les prix augmentent chaque semaine – et ce n’est pas le cas. me fais encore peur. Maintenant, pour qualifier ce que je vois, je vis dans une zone rurale du Tennessee – prenez ça pour ce que ça vaut. Notre Costco, un nouveau dans un comté voisin, était très bien approvisionné. Walmart avait beaucoup de dindes congelées en vente pour 0,89 $/lb, mais j’ai remarqué des « trous » dans les étagères à divers endroits, et toujours beaucoup de nourriture et de fournitures. Piggly Wiggly est un petit magasin et je n’y fais pas beaucoup d’achats car leurs prix sont élevés pour la plupart des produits avec un choix limité. Dollar General semble être le magasin / la chaîne qui semble ne pas recevoir les expéditions complètes – inventaire très limité et beaucoup d’étagères vides. Walgreens propose quelques produits alimentaires transformés, dont du lait, mais très peu. J’achète à la Farmers Co-Op des aliments pour animaux, de la litière, des fournitures, de l’équipement, et ils sont très bien approvisionnés. La Farmers Co-Op est un spectacle familier dans le Tennessee et la plupart des aliments pour animaux proviennent de l’État, pour autant que je sache.

Je commande beaucoup d’articles en vrac et organiques chez Azure Standard en Oregon. Ils font circuler des camions à travers le pays jusqu’à divers « points de chute » et les gens se rendent chaque mois à leur « dépôt » à une date/heure spécifique pour rencontrer le camion, aider à le décharger et récupérer leurs commandes. Ils sont devenus si populaires, en fait, qu’ils ont lancé un appel aux volontaires pour qu’ils viennent dans leurs entrepôts de l’Oregon et aident à remplir les commandes. Ils ont dû retarder les itinéraires et faire preuve de créativité car ils n’ont pas assez de camions et de chauffeurs pour répondre à la demande, qui a doublé récemment. Lors de ma dernière commande, seule la moitié de la commande initiale a été remplie. Mais, comme ils l’ont expliqué, c’est plus un facteur de pénurie de main-d’œuvre et de transport qu’une véritable pénurie alimentaire. Je fais généralement une commande mensuelle, donc si quelque chose n’est pas disponible un mois, je l’ajoute simplement à mon panier en ligne pour la commande du mois suivant.

COMMENT ACHETER

Laissez-moi vous expliquer comment je fais mes achats : j’achète de la nourriture et des fournitures en vrac parce que je peux le faire financièrement dès maintenant, et le coût par livre est beaucoup moins élevé, donc mes coûts globaux sont inférieurs. J’ai « investi » dans des seaux de qualité alimentaire (le prix a considérablement augmenté ces derniers temps) et des couvercles, car ils durent toute une vie et les utilisations des seaux sont infinies. Les seaux de qualité alimentaire et les couvercles ordinaires sont bon marché (seaux 4 à 7 $ chacun, couvercles 2 $ chacun, et peuvent être achetés chez Lowe’s, Home Depot, Tractor Supply, etc.). Chaque seau contient environ 25 livres de céréales, de riz ou de haricots, etc. Le but du seau est d’éloigner les parasites et les rongeurs.

Je dédie le garde-manger et certains placards au stockage des aliments. Les seaux alimentaires s’empilent facilement et vous pouvez ranger des centaines de livres de nourriture dans la moitié d’un placard. J’achète de la viande en gros et j’ai un grand congélateur – le coût d’achat de la viande de cette façon est nettement inférieur à celui d’un achat hebdomadaire au magasin local. J’envie les chasseurs parmi nous qui remplissent leurs congélateurs de gibier ! Les achats en gros de viandes proviennent des éleveurs locaux. Les achats en gros de céréales, d’avoine et de haricots proviennent d’Azure. Costco propose des prix très intéressants sur le poulet biologique, alors je compte sur eux, mais j’élève des oiseaux de chair cette année.

Côté produits, je mise cet hiver sur des conserves car j’ai déménagé et je n’ai pas pu avoir un grand jardin (fruits, légumes, pommes de terre). Chaque automne, dans de nombreux magasins, il y a des « ventes par lots » où les conserves sont vendues à moitié prix. La seule chose à laquelle vous devez faire attention avec les ventes par lots, ce sont les canettes périmées, et je le vois rarement, mais cela arrive. Habituellement, les conserves de « lot de caisse » sont bonnes pour deux ans et coûtent environ 50 cents pour une boîte de 15 onces.

O SONT LES PÉNURIES ?

Alors que je prenais une bouchée de pain de blé au miel fraîchement sorti du four enduit de vrai beurre, et je me suis dit « quelles pénuries alimentaires » ? Je cuisine à partir de rien, donc tant que j’ai les bases (blé, haricots, riz, orge, légumes, fruits, viandes), je suis gros, stupide et heureux. Je pense que la « scratch cooking » est l’une des clés pour avoir un garde-manger adaptable. La majorité des choses qui manquent dans les rayons sont des « aliments transformés ». Dollar General s’est appuyé sur des produits importés très bon marché et, oui, sur de nombreux aliments transformés importés. La plupart des choses qui manquent sont des marchandises importées, et la plupart d’entre elles ne sont pas des produits alimentaires. Donc, à cet égard, je ne paniquerais pas en ce qui concerne la nourriture quand vous verrez tous ces porte-conteneurs refoulés dans les ports du sud de la Californie. Les articles à bord sont, évidemment, des marchandises importées. Si vous achetez de la nourriture aux États-Unis, vous n’avez pas à vous soucier de la sauvegarde des porte-conteneurs en ce qui concerne la nourriture. Bien que de nombreuses forces soient en jeu (transports, coûts de l’essence, main-d’œuvre, Big C et politique), les aliments de base sont disponibles et ils sont nombreux.

Je ne minimise pas le fait que de nombreux biens de consommation, tels que des ampoules, des filtres à air pour votre voiture et votre maison, des vêtements et des tissus, des pièces d’appareils électroménagers courants et de nombreuses matières premières nécessaires à la fabrication, se trouvent sur ces porte-conteneurs. J’ai lu récemment que l’acide citrique se faisait rare, alors j’ai vérifié ce que j’ai payé l’année dernière et ce que cela coûte cette année, et oui, le prix avait presque doublé. Mais nous devrions vivre sans acide citrique manufacturé (en tant qu’additif alimentaire) car le type manufacturé, courant dans la plupart des aliments et boissons transformés, n’est pas d’origine naturelle, n’est pas fabriqué à partir de citrons ou de limes et peut provoquer une inflammation généralisée dans le corps. Je viens d’apprendre ce fait nouveau pour moi, il se peut donc que ce soit dans certaines des conserves que j’ai achetées – je vais lire attentivement les étiquettes. C’est pourquoi les jardins de l’année prochaine, et le début d’un verger, seront énormes, et je passerai beaucoup de temps à le mettre en conserve, ou à le déshydrater, pour le garde-manger.

J’ai fait remarquer au fil des ans à ma famille que c’est notre système alimentaire qui nous tue. J’ai une inflammation dans tout mon corps qui provoque une douleur importante. Plus mon alimentation est propre, moins la douleur est grande. Je crois qu’il existe une corrélation significative entre les aliments transformés et les maladies humaines. (« Rôle potentiel de l’additif alimentaire commun fabriqué à partir d’acide citrique dans le déclenchement de réactions inflammatoires significatives contribuant à des états pathologiques graves : une série de quatre rapports de cas »). Qui savait? Principalement, je conseille d’éviter tous les aliments transformés par d’autres.

Mon message principal est qu’il y a beaucoup de nourriture aux États-Unis d’Amérique. La façon dont vous vous procurez cette nourriture devra peut-être changer. La façon dont vous préparez cette nourriture devra peut-être changer. Nous n’allons pas mourir de faim ici. Il y aura des gens dans votre communauté et vos familles qui n’auront pas les connaissances nécessaires pour s’épanouir pendant ces périodes. La meilleure chose que vous puissiez faire est d’apprendre tout ce que vous pouvez sur l’approvisionnement en nourriture, la préparation et la transformation vous-même, la conservation en toute sécurité et le partage de ces connaissances. La deuxième meilleure chose que vous puissiez faire est de garder un œil sur ceux de votre communauté qui ont besoin d’aide, que ce soit avec de la nourriture ou des connaissances. Il y a des gens qui sont si privés que vous ne saurez jamais qu’ils sont dans le besoin. J’ai vu une idée intéressante, un peu le long de l’idée d’un garde-manger, mais plus petit. C’est ce qu’on appelle une « boîte de bénédiction ». C’est une sorte de cabinet, installé dans un quartier ordinaire, évidemment avec l’autorisation du propriétaire. Les gens qui en ont en abondance mettent de la nourriture dans la boîte. Les personnes dans le besoin prennent de la nourriture dans la boîte. Je pense sérieusement à en installer un dans ma région, bien qu’il soit important de s’assurer que les animaux sauvages ne peuvent pas accéder à la nourriture.

UNE HISTOIRE VRAIE PERTINENTE

Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire de l’époque où j’étais une mère célibataire avec cinq enfants à charge, âgés de 2 à 18 ans. Je n’avais pas de pension alimentaire ni d’aide de la famille à l’époque. Mon église était la plupart du temps inconsciente de moi et de ma famille, même si nous étions des participants fidèles et que je mettais toujours quelques dollars (précieux) dans l’assiette d’offrande. J’avais un travail de bureau mal payé. J’étais catégorique sur le fait de ne prendre aucun type de « bien-être » – c’était juste la façon dont j’avais été élevé et la fierté qui m’en empêchaient. Dieu sait que j’aurais pu avoir besoin d’aide. Chaque dollar comptait. Chacun. Je me souviens de la fois où mon fils de 10 ans a accidentellement laissé tomber un gallon entier de lait et, alors qu’il éclaboussait le sol, j’ai crié de frustration. Je me souviens d’avoir acheté un poulet entier en vente et d’en avoir fait 3 à 4 plats en cocotte avec beaucoup de pâtes, en gardant les os et le bouillon pour cuisiner à nouveau pour une grande casserole de soupe, en ajoutant un peu de riz et de haricots. Je me souviens avoir acheté une bouteille de lessive liquide et pensé que je pouvais l’utiliser pour la vaisselle, la lessive et même comme shampoing (aïe !), car elle ne coûtait que 89 centimes. Je me souviens avoir supplié la société de services publics de ne pas éteindre mon électricité, que j’utilisais à peine (je n’utilisais pas le chauffage et il n’y avait pas de climatisation). J’ai acheté du pain dans une « boulangerie d’un jour » pour quelques centimes par dollar. Juste pour dire que je sais une chose ou deux sur le fait d’être fauché. Je ne vous dis pas cela pour susciter une quelconque sympathie. Mes enfants adultes d’aujourd’hui sont des fonceurs, ils sont durs et merveilleusement compatissants, et nous sommes toujours très proches. Ce que j’ai appris de cette expérience m’a informé d’une manière que beaucoup de gens ne connaîtront jamais – je sais ce qu’est la frugalité – comment étirer un dollar – comment se débrouiller. Maintenant, quand je suis économe, c’est un choix, mais je sais bien que cela pourrait être à nouveau une exigence à l’avenir. Il n’y a pas de honte à ça ! Considérez la frugalité comme une compétence très prisée !

