Pénuries alimentaires: les «Loony Remainers» fustigés pour avoir blâmé le Brexit pour les rayons vides des supermarchés | Politique | Nouvelles

Les pénuries alimentaires au Royaume-Uni ont été attribuées, entre autres, au Brexit et au départ du Royaume-Uni de l’Union européenne. Les supermarchés seraient “à court” de certains produits et des photos d’étagères vides ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux.

En juillet, un porte-parole de Co-Op a déclaré : « Nous sommes désolés de manquer de certains produits.

«Comme de nombreux détaillants, nous sommes touchés par des perturbations inégales de nos livraisons et de nos opérations en magasin, mais nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs pour nous réapprovisionner rapidement.»

Une porte-parole de Sainsbury’s a déclaré : « Nous travaillons dur pour nous assurer que les clients peuvent trouver ce dont ils ont besoin.

« Bien que nous n’ayons pas toujours le produit exact qu’un client recherche dans chaque magasin, de grandes quantités de produits sont livrées quotidiennement aux magasins et nos collègues se concentrent sur leur mise en rayon le plus rapidement possible. »

Tesco a initialement affirmé qu’il avait accès à beaucoup de nourriture et que les livraisons se poursuivaient à travers le Royaume-Uni.

Mais en juin, la chaîne de supermarchés a noté que les postes vacants signifiaient qu’il y avait maintenant 48 tonnes de déchets chaque semaine, et que l’impact le plus important était sur les aliments frais avec une courte durée de conservation.

M&S a déclaré que les cas de Covid parmi son personnel doublaient chaque semaine, et l’Islande a admis qu’elle rencontrait également un problème similaire.

Mais les Brexiteers à travers le pays sont de plus en plus sceptiques quant aux sonnettes d’alarme sonnées à travers le Royaume-Uni.

L’ancien député européen du Brexit Party, Martin Daubney, a fustigé: “Quelqu’un d’autre a-t-il remarqué que les #foodshortages semblent n’exister que là où les fous #FBPE Remainers font leurs courses? Chaque magasin d’alimentation dans lequel je suis depuis des semaines ne manque pas. C’est étrange …”

Faisant écho à son sentiment, d’autres ont emboîté le pas.

Un utilisateur de Twitter a écrit: “Personnellement, je n’ai remarqué aucune pénurie dans un certain nombre de magasins que j’utilise, cependant, j’ose dire qu’il y a des pénuries, mais encore une fois, les Remainers confondent commodément toute pénurie avec le Brexit. Bien que cela ait pu avoir un impact, la majeure partie de les raisons seront dues en grande partie à Covid .. Désolé. “

Un autre a déclaré: “Et signalez la pile #FBPE. Curieusement, il n’y a pas eu de pénurie ici, même si je connais plusieurs chauffeurs de camion qui ont abandonné au cours des 10 dernières années environ parce que les salaires étaient si bas grâce à la main-d’œuvre bon marché de la UE.”

Quelqu’un d’autre a souligné: “Il y a une pénurie de chauffeurs équivalente en Allemagne et en France et aussi aux États-Unis et en Oz.”

Les patrons des transports exhortent le gouvernement britannique à s’attaquer immédiatement à une pénurie nationale de chauffeurs de camions au milieu des craintes de voir les rayons des supermarchés de plus en plus vides.

Une énorme pénurie d’environ 100 000 conducteurs de poids lourds a exercé une pression massive sur les chaînes d’approvisionnement alimentaire.

Il y a maintenant des appels pour que les chauffeurs de poids lourds de l’armée britannique soient mis en veille pour soulager la pénurie chronique de camionneurs et de nourriture dans le pays.

Ce plaidoyer a été lancé lors d’une réunion entre des fonctionnaires du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA) et des représentants de l’industrie alimentaire.

Une demande officielle a été envoyée par le gouvernement à l’armée pour une aide militaire urgente.

Au cours de la réunion, Chris Hall, responsable de la logistique chez Asda, a déclaré que son supermarché « gardait simplement la tête hors de l’eau ».

Richard Burnett, directeur général de la Road Haulage Association, a également déclaré au Guardian : « Les supermarchés signalent déjà qu’ils ne reçoivent pas leurs stocks alimentaires attendus et, par conséquent, il y a un gaspillage considérable.

« Il y a une énorme pénurie de chauffeurs de poids lourds que nous estimons entre 85 000 et 100 000.

“Nous sommes à quelques semaines des vides sur les étagères.

“Nous ne savons pas si c’est parce que les Européens qui occupaient traditionnellement ces rôles sont partis à cause du Brexit ou à cause de Covid et ne sont pas encore en mesure de revenir à cause de la pandémie, mais c’est un problème très réel.”