“Pénuries de la chaîne d’approvisionnement, augmentation des frais d’expédition responsables de la hausse des prix des smartphones”, déclare Xiaomi

Tout cela devrait avoir un impact sur les lancements actuels et à venir de Xiaomi. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Xiaomi a déclaré mardi que des pénuries dans la chaîne d’approvisionnement et une augmentation “sans précédent” des frais d’expédition avaient contraint l’entreprise à augmenter les prix de vente au détail de certains de ses smartphones, dont le populaire Redmi Note 10, au cours des dernières semaines.

Le Redmi Note 10 est peut-être le premier smartphone Xiaomi à avoir subi jusqu’à cinq hausses de prix dans l’histoire récente. Le téléphone a été lancé en Inde plus tôt cette année, à un prix de départ de Rs 11 999. Ledit modèle d’entrée de gamme se vend actuellement à Rs 13 999. Ce qui est remarquable, c’est le fait que le téléphone en question a subi deux hausses de prix successives en l’espace d’un mois.

De toute évidence, la pénurie mondiale de semi-conducteurs commence enfin à faire des ravages sur la première marque indienne de smartphones et de téléviseurs intelligents.

« Au cours des deux derniers mois, nous avons été témoins de pénuries dans toute la chaîne d’approvisionnement. En raison de l’inadéquation massive de l’offre et de la demande, la majorité des composants utilisés dans les smartphones et autres gadgets électroniques (jeux de puces, panneaux d’affichage, pilote d’affichage, panneaux arrière, batterie, etc.) ont vu leurs prix augmenter constamment », Sneha Tainwala, qui est le responsable commercial de Redmi India, a déclaré dans un communiqué partagé avec Financial Express Online par e-mail.

Des facteurs tels que la demande refoulée, les ralentissements induits par COVID-19 et les sanctions contre certaines entreprises technologiques chinoises clés ont tous contribué à une pénurie mondiale de chipsets – le composant clé de la fabrication électronique. Qualcomm, par exemple, a du mal à répondre aux commandes. La variante Redmi Note 10 India est basée sur le système sur puce Qualcomm Snapdragon 678.

Lire aussi | Honnêtement parlant: Manu Jain sur le modèle commercial unique de Xiaomi, brisant le marché hors ligne et battant Samsung

Le coût des batteries, des modules de caméra et des panneaux d’affichage a également augmenté de 10 % selon le fournisseur.

“Cela, associé à une augmentation sans précédent des frais d’expédition, a affecté presque tous les joueurs de smartphones, y compris nous”, a déclaré Tainwala.

La hausse des prix du Redmi Note 10 n’est pas un cas isolé. Xiaomi a également abandonné les configurations de base de Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 10 Pro Max dans le pays le mois dernier, rendant ces deux téléphones un peu plus chers à l’achat.

Actuellement, le Redmi Note 10 Pro est disponible en deux options, 6 Go/128 Go et 8 Go/128 Go. Alors que la variante de 6 Go de RAM peut être achetée pour Rs 17 999, la variante de 8 Go de RAM coûte Rs 18 999. Le Redmi Note 10 Pro Max est disponible dans les mêmes configurations. Alors que la variante de 6 Go de RAM de Redmi Note 10 Pro Max est au prix de Rs 19 999, la variante de 8 Go de RAM est au prix de Rs 21 999.

Pour être tout à fait juste, le président de Xiaomi, Wang Xiang, avait prévenu en mars lui-même que l’entreprise n’était pas à l’abri des pénuries en cours dans la chaîne d’approvisionnement et que même si elle « avait l’air bien », elle « ressentait une pression ». Xiaomi pourrait éventuellement devoir “transférer une partie de l’augmentation des coûts au consommateur dans différents cas”, avait déclaré Xiang aux investisseurs lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

Tout cela devrait avoir un impact sur les lancements actuels et à venir de Xiaomi, mais la société est susceptible de prendre en charge le coût supplémentaire dans le prix de lancement et, espérons-le, n’augmentera pas les prix plus tard – bien que cela soit bien sûr soumis à la dynamique du marché. Le Redmi 10 Prime a été lancé la semaine dernière à un prix de départ de Rs 12 499 pour une version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage allant jusqu’à Rs 14 499 pour un modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

“Malgré les nouveaux changements, chez Mi India, nous continuerons notre promesse de maintenir une marge bénéficiaire inférieure à 5% sur le matériel et d’optimiser nos coûts pour offrir le meilleur prix possible aux consommateurs”, a ajouté Tainwala.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.