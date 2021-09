Pénuries de Noël et hausses de prix imminentes, selon le prochain PDG | Royaume-Uni | Nouvelles

Malgré les propos rassurants du gouvernement concernant les récentes pénuries de carburant, un manque d’employés d’entrepôt et de chauffeurs routiers pourrait avoir un impact sur les livraisons des achats de Noël pour de nombreux détaillants, dont Next. Son PDG, Lord Simon Wolfson, a mis en garde contre une éventuelle augmentation des frais de port, des prix des vêtements, des articles ménagers et des biens tels que les canapés et les lits qui sont chers à importer.

L’avertissement intervient alors que l’entreprise elle-même se porte bien.

Après s’être effondrée à un peu moins de 34 £ en avril 2020, alors que Covid balayait le pays, les actions de Next ont atteint des niveaux record de près de 84 £, aidées par une autre période de résultats meilleurs que prévu.

Les prévisions de bénéfices ont été relevées pour la quatrième fois cette année après que le chiffre d’affaires a augmenté de 5% à 2,1 milliards de livres sterling et les bénéfices de 8,5% à 290 millions de livres sterling.

Mais Lord Wolfson a déclaré que “les choses pourraient ne pas être aussi bonnes qu’elles le paraissent aujourd’hui”, avec des coûts plus élevés et des pénuries de main-d’œuvre susceptibles de “modérer la demande” dans les mois à venir.

“Nous prévoyons que, sans un certain assouplissement des règles d’immigration, nous risquons de connaître une certaine dégradation de notre service à l’approche de Noël”, a-t-il déclaré.

“Pour le bien de l’économie britannique au sens large, nous espérons que le gouvernement adoptera une approche plus décisive face à la crise imminente des compétences dans les entrepôts, les restaurants, les hôtels, les maisons de soins et de nombreuses industries saisonnières.

“Une approche axée sur la demande pour s’assurer que le pays dispose des compétences dont il a besoin est désormais vitale.”

En tant que partisan du Brexit, Lord Wolfson a déclaré qu’il s’attend à ce que le gouvernement actuel agisse plus rapidement maintenant que le pays est censé avoir le contrôle total de son immigration.

LIRE LA SUITE: Un animateur de télévision allemand dans une diatribe inexacte au Brexit Britain

“En fin de compte, la Grande-Bretagne détermine sa propre politique d’immigration, [Brexit] ne décide pas de ce que devrait être cette politique d’immigration.

“Ce qui compte maintenant, ce n’est pas ce qu’était l’argument d’alors – nous avons maintenant le contrôle de notre système d’immigration – c’est la façon dont nous le concevons. Ce doit être un système qui répond aux pénuries de compétences et en particulier à des choses comme les pics saisonniers.

« La crise des poids lourds était prévue et largement prédite depuis de nombreux mois.

« Le fait que ces [emergency] les visas n’ont eu lieu que [petrol station] les files d’attente ont commencé à se former, alors qu’il avait été prévenu si fort par tant de gens, est révélateur d’un système qui ne répond pas assez rapidement.

“En fin de compte, nos projections les plus sombres, faites au plus bas de la crise, étaient loin de la réalité.”

Boris Johnson a abordé mardi la pénurie de carburant lors d’un discours affirmant que la situation se “stabilisait” et conseillant à chacun de faire le plein normalement.

Concernant les festivités de fin d’année, il a déclaré que tout était mis en place pour « passer jusqu’à Noël et au-delà ».

Son secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a notamment déclaré que des troupes apparaîtront sur les routes dans quelques jours pour aider au transport de carburant.

Une solution censée pallier les pénuries attendues par Lord Wolfson.

“Il faut parfois quelques jours pour mettre des troupes sur le terrain”, a déclaré M. Kwarteng.

“Nous avons décidé de le faire. Je pense que dans les prochains jours, vous verrez des soldats conduire des pétroliers.”