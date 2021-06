Pénuries de pot 2021: 18 choses à savoir pour les investisseurs en actions de marijuana

Certains États sont confrontés à des pénuries de pots en 2021, ce qui rend difficile pour les entreprises de marijuana de répondre à la demande.

Jetons un coup d’œil à ce que les investisseurs en actions de marijuana doivent savoir sur les pénuries potentielles de pot en 2021.

Les États les plus récents à faire face aux pénuries de pot en 2021 sont New York et le New Jersey. Les deux États intensifient leurs efforts pour produire plus de marijuana, mais un ensemble unique d’obstacles rend la tâche difficile. Le plus gros problème est que la marijuana est toujours illégale au niveau fédéral. Cela signifie que les producteurs peuvent simplement traverser les frontières des États pour mettre la main sur plus d’approvisionnement. Au lieu de cela, tout doit être cultivé et vendu localement. Cela ressemble à un rêve pour les producteurs locaux, mais il y a un autre problème : le financement. Peu de banques sont prêtes à financer une entreprise qui n’a pas l’autorisation du gouvernement fédéral. En conséquence, les producteurs locaux peuvent avoir des difficultés à faire démarrer leur entreprise. Il n’y a pas que New York et le New Jersey qui ont rencontré ce genre de problèmes. L’Oregon a traité un problème similaire plus tôt cette année lorsqu’il n’a pas pu répondre à la demande de marijuana. Un autre État avec une énigme similaire est le Nouveau-Mexique. Il cherche à légaliser l’herbe bientôt et cela mettra à rude épreuve l’approvisionnement en pot dans l’état. Cela a amené certains membres de la communauté de la marijuana à des fins médicales à demander la suppression des restrictions sur la culture dans l’État. Ces pénuries pourraient être une bonne nouvelle pour certains stocks de pot. Des entreprises telles que Tilray (NASDAQ :TLRY), Croissance de la canopée (NASDAQ :CGC), Aurora Cannabis (NASDAQ :ACB), GrowGeneration (NASDAQ :GRWG) pourrait en bénéficier. L’augmentation de la demande de marijuana signifie une augmentation des prix. Cette demande supplémentaire pourrait également entraîner un assouplissement des restrictions qui permettront à ces entreprises de faire des affaires plus facilement. Bien sûr, la meilleure nouvelle serait la légalisation fédérale de la marijuana à des fins récréatives, mais nous devrons attendre et voir si cela se produira un jour.

