Pénuries Xbox : le tournoi Pro Halo Infinite de Microsoft utilise des kits de développement pour certains joueurs

Le premier grand tournoi professionnel en personne de Halo Infinite, le HCS Kickoff Major Raleigh 2021, est en cours et certains concurrents utilisent des consoles de « développement » en raison de la pénurie actuelle de semi-conducteurs.

Le responsable eSports de 343, Tashi, l’a récemment révélé sur Twitter. Les joueurs de la tranche ouverte joueront sur des unités de développement de la série X, qui sont « fonctionnellement identiques » et fonctionneront en mode « vente au détail ». En tant que tels, les joueurs sur ces machines peuvent s’attendre à « exactement la même expérience », même si les consoles elles-mêmes sont différentes.

Cela ne se produit qu’en raison des pénuries persistantes. « La pénurie mondiale de la chaîne d’approvisionnement est réelle », a déclaré Tashi.

Attention aux joueurs de brackets ouverts – vous jouerez ce week-end sur les consoles de développement de la série X. Ils sont fonctionnellement identiques et fonctionneront en mode « Retail », donc c’est exactement la même expérience, ils ont juste l’air un peu différent. Pourquoi? La pénurie mondiale de la chaîne d’approvisionnement est réelle. – Tashi (@Tashi343i) 15 décembre 2021

Malgré la manière peu conventionnelle dont certains concurrents participent à l’événement, le HCS Kickoff Major Raleigh 2021 est bien parti. Après seulement une journée de compétition, l’événement est déjà devenu « l’événement Halo eSports le plus regardé de tous les temps », a déclaré Tashi.

« Merci beaucoup à tous ceux qui regardent du monde entier ! » ajouta Tashi. Cependant, aucun nombre d’audience spécifique n’a été communiqué.

Je suis ravi de dire que le #HCS Kickoff Major Raleigh 2021 est désormais l’événement esport Halo le plus regardé de tous les temps… et ce n’est que vendredi. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent du monde entier! – Tashi (@Tashi343i) 17 décembre 2021

L’événement HCS Raleigh se déroulera du 17 au 19 décembre, avec un total de 250 000 $ en prix et plus encore grâce au financement participatif dérivé des ventes de microtransaction Halo Infinite. Continuez à vérifier pour en savoir plus.

