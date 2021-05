Penyagolosa Trails lance une campagne pour faire du trail une discipline olympique

18/05/2021

Activé à 12h57 CEST

Sport.es

Penyagolosa Trails a lancé la campagne «Rendre le sentier olympique & rdquor;, dans le but d’obtenir un grand soutien populaire qui fait que la piste soit déclarée discipline olympique.

Le trail est un sport qui répond aux exigences pour faire partie du Jeux olympiques, étant une pratique sportive pratiquée dans plus de 75 pays et cinq continents. De plus, c’est une discipline chargée d’histoire, qui représente les valeurs fondamentales de l’Olympisme: excellence, amitié et respect. Ils créent des changements sociaux positifs partout où ils se produisent, basés sur la non-discrimination, la durabilité économique, sociale et environnementale, l’humanisme, l’universalité, la solidarité ou l’alliance entre le sport, l’éducation et la culture.

La piste lutte également contre le dopage à travers le code mondial antidopage, protégeant la santé des athlètes et la possibilité de rechercher l’excellence sans l’utilisation de substances et de méthodes interdites. Aussi ce sport a ouvert la voie en matière d’égalité des sexes à égalité de prix en espèces entre hommes et femmes et, c’est un sport pratiqué par des millions de personnes et dans lequel les grandes marques investissent.

En 2028, les JO auront lieu en Californie. A de nombreuses reprises, le CIO déclare des disciplines sportives ou olympiques qui ont une grande histoire sur le territoire du pays organisateur. En ce sens, il convient de noter que Les États-Unis ont une grande histoire dans l’organisation de courses d’ultra trail et la Californie accueille la plus ancienne course de 100 milles au monde, la Western States Endurance Run.

Pour lui, Penyagolosa Trails lance une campagne qui veut satisfaire la demande populaire de voir la piste aux Jeux Olympiques. Bien sûr, en respectant l’essence de ce sport unique et les valeurs démocratiques originales du trail, en suivant les exemples d’organisation des principaux championnats internationaux de cette discipline sportive.

Aujourd’hui marque trois ans depuis la fin de la Championnat du monde de trail Penyagolosa Trails.