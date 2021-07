Penyagolosa Trails ouvre les inscriptions pour MiM et CSP 2021

in

20/07/2021 à 13:03 CEST

Sport.es

Rester moins de cent jours pour le retour de Penyagolosa Trails, après une édition virtuelle en 2020 et un report des dates pour son édition de 2021. En février de cette même année et malgré avoir adopté des protocoles d’action stricts, l’organisation a décidé de reporter l’événement pour garantir la sécurité de toutes les personnes , agissant avec la plus grande responsabilité compte tenu de la situation sanitaire mondiale causée par COVID-19.

La période d’inscription est maintenant ouverte remplir le formulaire en ligne. Pour les inscrits qui n’ont pas eu le choix, suffisamment à l’avance pour que chacun puisse se préparer correctement, et en tenant compte d’un scénario de faible niveau de risque et de l’augmentation du pourcentage de vaccination, ce qui permettra de tenir les courses avec des garanties sanitaires .

Les postes vacants seront pourvus comme suit :

Penyagolosa Trails MiM: seuls les préinscrits au dernier tirage n’ayant pas eu la possibilité d’opter pour un dossard auront la possibilité de confirmer leur dossard dans un système d’inscription directe, jusqu’à ce que les postes disponibles soient pourvus.

Penyagolosa Trails CSP: puisque tous les préinscrits au dernier tirage ont déjà eu la possibilité d’un numéro, un système d’inscription directe est mis en place, jusqu’à ce que les postes disponibles soient pourvus.

La période de confirmation d’inscription sera jusqu’à 19h00 le 31/07/2021 ou jusqu’à ce que les postes disponibles soient terminés