Penyagolosa Trails rassemble ses sponsors quelques heures avant le début du CSP et du MiM 2021

15/10/2021 à 16h50 CEST

Sport.es

Heures qui reste de sorte que la Édition 2021 de Penyagolosa Trails. Une édition attendue qui représente un retour au format original de l’événement sportif, en prenant toutes les mesures appropriées pour garantir la sécurité des agents impliqués dans cet événement.

L’organisation a voulu célébrer le début immédiat de cette nouvelle édition convocation du conseiller pour l’éducation, la culture et les sports de la Generalitat Valenciana, Vicent Marza; au président du Conseil provincial de Castelló, José Pascual Marti et l’adjoint aux Sports, Tania Banos; ainsi que le directeur de la Fondation Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gomez, sur la Plaza de las Aulas de Castelló, en vous remerciant pour votre implication et votre soutien au fil des ans et, surtout, durant la situation sanitaire vécue, qui a conduit à l’annulation de l’édition physique prévue en 2020.

Le responsable des sports de la Generalitat, Vicent Marzà, a souligné que «ce week-end, le sport revit ici, dans les montagnes de l’intérieur de Castelló, et les protagonistes sont les coureurs du MIM et du CSP, deux des courses les plus prestigieuses du circuit international d’ultra-longue distance. Les Penyagolosa Trails sont un événement incontournable non seulement pour son importance sportive, mais aussi parce qu’il combine de nombreux autres aspects qui lui donnent sa propre identité : le respect de l’environnement et la capacité de mettre nos paysages spectaculaires sur la carte, en plus de donner de la visibilité à l’énorme richesse patrimoniale et historique autour du Penyagolosa. Pour tout cela, nos plus sincères remerciements à l’organisation et à son excellent travail également pour avoir mené à bien ce grand défi en suivant toutes les directives de sécurité sanitaire et d’hygiène nécessaires dans le contexte de la pandémie dans laquelle nous nous trouvons et pour avoir réussi à attirer des participants comme eh bien, d’un grand nombre de pays. Tu nous auras toujours à tes côtés parce que tu nous fais être le ‘Comunitat de l’Esport’ dans le monde».

Pour sa part, Président de la Diputació, José Pascual Martí, a corroboré que «Castellón se réaffirme comme l’épicentre des compétitions sportives de classe mondiale, une source de fierté pour cette province qui aime tant le sport et est le berceau d’athlètes extraordinaires. Nous nous sommes fixés l’objectif de renforcer la promotion du sport, en particulier la discipline de montagne, qui a une tradition importante dans notre province. Depuis le Conseil provincial, nous prônons une saine coexistence entre l’environnement et le sport, en mettant l’accent sur le respect et le soin de l’environnement & rdquor ;. Félicitant l’équipe organisatrice de Penyagolosa Trails, il a assuré que la Diputació de Castelló continuera à collaborer activement pour catapulter l’événement encore plus loin.

En outre, Juan Miguel Gómez, directeur de la Fondation Trinidad Alfonso, a souligné que «nous sommes très heureux du retour des coureurs populaires aux courses. Je tiens à féliciter Tico et son équipe pour avoir fait du retour de cette course une réalité. Cette année, il fallait faire oui ou oui. Je sais que nous avons été très fatigants, mais nous avons ressenti le besoin de faire de notre mieux pour revenir. Penyagolosa Trails nous aide à construire la « Comunitat de l’Esport » car c’est un événement de référence dans le monde entier, attrayant pour les coureurs étrangers et le reste de l’Espagne au-delà de la Communauté valencienne & rdquor ;.

Les sponsors de Penyagolosa Trails 2021 sont : Diputació de Castelló en tant que sponsor officiel ; Generalitat Valenciana et Fundación Trinidad Alfonso en tant que partenaire principal (projet Comunitat de l’Esport) ; FACSA, Endavant Esports – Villarreal CF, Nutrinovex et Anitin en tant que Partenaires Premium ; Universitat Jaume I, Servei d’Esports de la UJI et Patronat Provincial de Turisme en tant que partenaires régionaux.

Pendant ce temps, le jour de aujourd’hui et jusqu’à 21h00, sur la Plaza de las Aulas, les participants de Penyagolosa Trails se réunissent pour le collection du sac du coureur et du dossard grâce à un système de citation préalable activé par l’organisation.