Cardi B et Offset ont fait la une des journaux ces derniers temps, les fans s’interrogeant constamment sur leur statut de couple. En septembre 2020, la chanteuse de “WAP” a demandé le divorce de son mari de trois ans. Naturellement, la rumeur s’est emballée en affirmant qu’Offset avait, une fois de plus, trompé sa femme et même engendré un autre bébé alors qu’ils étaient mariés.

Naturellement, il n’a pas fallu longtemps avant que la chanteuse de “Bodak Yellow” ne saute sur les médias sociaux pour remettre les pendules à l’heure. Elle a assuré à ses millions de fans que le membre de Migos ne l’avait pas, en fait, trompée. Au lieu de cela, Cardi B a partagé qu’elle était simplement fatiguée des disputes constantes et qu’il lui semblait prudent de mettre fin à la relation avant qu’Offset ne décide de la tromper à nouveau.

Cardi B a repris son mari, Offset, peu après avoir demandé le divorce

Les nouvelles concernant la relation du couple se sont un peu assombries jusqu’à ce que Cardi B fête son 28e anniversaire début octobre 2020. La rappeuse a organisé une fête somptueuse pour elle-même et Offset était bien sûr présent. On les a vus se blottir l’un contre l’autre et Offset a offert à sa femme un panneau d’affichage et une Rolls Royce faite sur mesure, dont la valeur dépasserait 300 000 dollars. Lorsque Offset a présenté le véhicule à Cardi B lors de la fête, on a pu entendre d’autres fêtards encourager la chanteuse de “Press” à reprendre son mari.

Bien entendu, les fans de Cardi B ont jugé nécessaire de faire connaître leur opinion sur la situation. Certains d’entre eux ont été déçus que la rappeuse ait choisi de reprendre son mari (et le père de sa fille de deux ans, Kulture). Ils ont affirmé qu’elle était influencée par l’argent et les cadeaux somptueux et ont même ajouté qu’Offset utilisait la culpabilité et la manipulation émotionnelle pour la reconquérir. Certains sont même allés jusqu’à affirmer que Offset et Cardi B étaient dans une relation abusive.

La chanteuse du “WAP” nie les affirmations selon lesquelles elle serait dans une relation abusive

Voyant la réaction négative, Cardi B s’est rendue sur sa page Twitter pour répondre aux allégations selon lesquelles Offset était un abuseur. “Abusif ?” Cardi B a commencé dans un tweet qui a été supprimé depuis. “Girl I’m the one that do that hitting and sh*t talking. Je suis juste une bi*ch folle. Un jour, je veux frapper un [expletive removed] et partir”, a dit la rappeuse avant de déclarer que les autres semaines, elle trouve Offset très sexuellement attirant. “Tu essaies trop d’analyser. Nous sommes tout simplement dysfonctionnels.”

That’s the thing my car was not a “ take me back gift “ it’s a birthday https://t.co/ddvLhrzqXc spoil, nikka was going to give me a good gift regardless of our situation..I’m spoil💁🏽‍♀️ https://t.co/UtLISXgyHw — iamcardib (@iamcardib) October 16, 2020

Les critiques sur Twitter disent que le tweet supprimé de Cardi B prouve qu’elle est dans une relation abusive

Bien sûr, le tweet de Cardi n’a pas fait grand-chose pour assurer aux fans qu’elle n’était pas, en fait, dans une relation abusive. Certaines personnes ont fait valoir que la violence physique n’était pas le seul type d’abus qui pouvait exister dans une relation. Ils ont ajouté que le type de dysfonctionnement que la rappeuse a décrit avec son mari pouvait facilement être considéré comme de la violence psychologique. En outre, d’autres ont fait remarquer que la chanteuse “I Like It” a prouvé qu’elle était dans une relation abusive parce qu’elle a admis avoir frappé son mari à plusieurs reprises dans le tweet.

De toute évidence, personne d’autre que Cardi B et Offset ne connaît vraiment l’étendue de sa relation. Si les fans peuvent spéculer et en vouloir plus aux rappeurs, c’est finalement à eux de choisir s’ils veulent rester mariés l’un à l’autre.