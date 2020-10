La nouvelle vient de tomber : notre icône française embauche ! Alors, si vous êtes en quête de travail c’est une occasion à ne pas manquer.

Vérité ou intox ?

Très connue et suivi par beaucoup sur les réseaux sociaux, Clara Morgane a posté un avis d’embauche assez étonnant, voire troublant.

En effet, la top model à plusieurs cordes à son arc. En plus d’être animatrice télé, chanteuse et instagrameuse, elle est également une femme d’affaires.

Sur sa page instagram, elle a lancé son appel d’embauche pour sa vitrine du 9e arrondissement de Paris. Du coup, si vous êtes intéressé n’hésitez pas à postuler ! Que vous soyez au chômage ou pas, ce sera une occasion pour vous de travailler avec votre idole si vous en êtes fan.

En effet, dans son message on pouvait lire tout en majuscule qu’elle a besoin d’une vendeuse pour sa boutique de charme. La personne choisie devra travailler sept jours sur sept, mais seulement en matinée.

La nouvelle semble donc être vérifiée car une adresse mail a été indiquée pour les personnes intéressées. Si vous souhaitez alors tenter votre chance, vous pouvez envoyer votre CV actualisé à recrutement@cmfactory.fr.

Avec pas moins de 755000 followers, c’est un véritable nid d’opportunité dont dispose notre french diva. Par conséquent, si vous voulez ce poste ne perdez pas une minute, car les concurrents se bousculent déjà au portillon.

Une femme aux multiples talents

Incroyable mais vrai dirons-nous, car en plus de toutes ses casquettes, Clara Morgane revêt également celle de propriétaire de cabaret. Quelques semaines plus tôt, elle avait communiqué la nouvelle sur internet.

En effet, via un post sur Instagram elle confirmait la réouverture de son fameux cabaret qui, soit dit en passant est du genre chic et glamour. Bien évidemment les réactions de la part des internautes et fans n’ont pas tardé à pleuvoir. Outre les félicitations et encouragements, on pouvait lire dans les commentaires, la joie et l’excitation suscitée par la nouvelle. De plus comme on pouvait s’y attendre certains ont lancé des promesses de réservations pour la réouverture.

Qu’il nous souvienne qu’avec la crise de covid-19 le secteur artistique était quelque peu en berne. Raison pour laquelle la chanteuse avait dû suspendre ses fameuses représentations.

Les rendez-vous sont donc pris pour les 13 novembre, 16 octobre, et 18 décembre. Vous pourrez donc y aller nombreux afin d’ovationner Clara Morgane au césar palace à Paris !

Enfin, il est également prévu qu’elle monte sur scène à Nice à partir du 7 novembre au Casino Barrière.