Eva Mendes dit qu’elle “préfère être à la maison” avec Ryan Gosling “qu’ailleurs”.

Eva Mendes a raconté sa vie à la maison avec Ryan Gosling pendant la pandémie de coronavirus.

Indépendamment des recommandations visant à limiter les voyages, Eva Mendes, 46 ans, a révélé qu’elle préférait qu’il en soit ainsi.

L’actrice de “Hitch” a partagé une photo d’elle en train de courir sur la plage le dimanche.

Mendes a plaisanté en disant qu’elle était “allée courir sur la plage ce matin” avant de révéler qu’elle ne l’avait pas fait et que la photo avait été “prise il y a au moins 15 ans”.

Elle a ajouté : “Je n’ai pas vu de plage cette année”. Je n’ai pas couru cette année”.

“Tu dois dire à Ryan de te faire sortir davantage”, a commenté une personne.

Mendes a répondu : “Non merci, ça va. Je préfère être à la maison avec mon homme que n’importe où ailleurs dans le monde. »

Les parents des filles Esmeralda Amada, 6 ans, et Amada Lee, 4 ans, sont notoirement discrets sur leur vie familiale.

Mendes et Gosling, 39 ans, sont ensemble depuis 2011. Ils se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient sur le film “The Place Beyond the Pines”.

En avril, l’actrice s’est exprimée dans la section “commentaires” d’un billet d’Instagram sur sa décision de ne pas publier d’images de leurs filles ou de parler de sa relation.

“J’ai toujours eu une limite claire quand il s’agit de mon homme et de mes enfants”, a déclaré Mendes à un fan.

“Je parlerai d’eux bien sûr, avec des limites, mais je ne posterai pas de photos de notre vie quotidienne. Et comme mes enfants sont encore si petits et ne comprennent pas ce que signifie vraiment le fait de poster leur image, je n’ai pas leur consentement”, a-t-elle poursuivi. “Et je ne posterai pas leur image avant qu’ils soient assez âgés pour me donner leur consentement”.

a conclu M. Mendes : “En ce qui concerne Ryan et moi, ça marche pour nous de cette façon, pour rester privés.”