Iris Mittenaere a posté une réplique à une insulte visant son homme. Elle y était traitée de “suceuse de babouche”. Après le commentaire, elle a montré sur Instagram son compagnon de vie dans une réplique qui aura marqué les esprits !

Du soutien aux musulmans Ouïgours à l’affaire de “suceuse de babouche”

En réponse aux commentaires, Iris Mittenaere a partagé un selfie avec son petit ami Diego El Glaoui. Elle n’a pas manqué de manifester sa fierté pour « sa babouche ».

Personne n’a jamais été protégé des manifestations de masse en ligne. Iris Mittenaere depuis plusieurs heures peut en témoigner.

En fait, l’ex Miss France et Miss Univers 2016 a présenté un «carré bleu» sur son compte Instagram. Pour cause, elle veut ainsi illustrer sa solidarité envers les musulmans Ouïgours.

Ainsi, l’animatrice de « Midi Lunch » de Cheri FM a déclaré que des millions de musulmans Ouïgours ont été emprisonnés dans des camps de concentration en Chine et torturés.

Pas à cause de ce qu’ils font, mais à cause de qui ils sont. Il s’agit de la plus grande arrestation massive du 21ème siècle. Pour elle, il faut cesser cela, en pointant le hashtag #freeuyghurs.

Cependant, les informations d’Iris Mittenaere ne plaisent pas à tout le monde.

Pour preuve, une jeune femme l’a attaquée en affirmant que son affiche est gênante pour le régime chinois qui comprend le fléau de cette religion. Selon cette dernière, l’ancienne Miss ne comprend pas les enjeux de cette affaire.

Elle a ensuite conclu en déclarant qu’il vaut mieux, pour Iris, de rester à sa place et parler de beauté. Une telle réaction et de tels propos ont outré la star de beauté.

La belle réplique de la Miss Iris Mittenaere

Pour la petite anecdote, ce n’est pas le seul message radical qu’Iris Mittenaere a reçu. En effet, la belle brune s’est fait insulter par quelqu’un d’autre.

Il se trouve que cette personne, dont l’identité est inconnue à ce jour, a demandé à la star de ne pas parler des millions de catholiques persécutés, car c’est stupide en la qualifiant de « Suceuse de babouche. »

Ce commentaire a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Iris Mittenaere. La beauté était très en colère et a publié, en réplique à son commentaire, une story. La réponse publique était ceci : « Sinon, en parlant de suceuse de babouche. Je suis très fière d’avoir un petit ami franco-marocain (ndlr : Diego El Glaoui), qui possède une richesse culturelle incroyable (…) ».

Pour agrémenter sa belle réplique, l’ex Miss a également pris des selfies avec son compagnon, ou plutôt comme elle l’affirme en personne : « Avec ma babouche ».