Véritable icône de la mode, Katie Holmes est une fashionista capable de provoquer la rupture de stock d’une paire de sneakers suite à une seule apparition. Découvrez les détails dans cet article.

Katie Holmes et son influence sur la mode

En s’affichant avec un ensemble cardigan en cachemire et brassière apparent, Katie Holmes devient la personnalité à suivre cet automne. En effet, en termes de mode, son style à la fois simple, chic et tendance attire de plus en plus de monde. D’ailleurs, sa dernière apparition dans les rues de New York avec son nouveau compagnon comme escorte a provoqué un véritable raz de marée dans l’univers de la mode.

Toujours égale à elle-même, elle s’affiche ainsi avec un sweat, un jean et un long manteau gris. Toutefois, la pièce de sa tenue qui a fait sensation est la paire de sneakers NB x STAUD 327. Connue pour son enthousiasme envers les labels en vogue, elle a cette fois-ci misé sur le modèle phare de la marque New Balance. Peu de temps après, le site officiel de STAUD déclare une rupture de stock pour ledit modèle avec une nette augmentation des commandes. Que peut-on dire de ce nouveau produit de New Balance ?

Le sneaker NB x STAUD 327 est un produit issu de la collaboration entre la marque New Balance et STAUD. Réservé uniquement à la population féminine, il s’adapte naturellement à la tendance rétro qui fait fureur actuellement. Par ailleurs, il est facilement reconnaissable grâce à la semelle crantée remontant jusqu’au talon. Le logo de New Balance, quant à lui, adopte une coloration entre le marron et le bordeaux. Il est apposé sur les faces latérales externes avec, en fond, une combinaison de cuir blanc et de daim gris clair. Bref, un mélange parfait pour un look à la fois classe et décontracté. Pour en acquérir, il faut néanmoins attendre le temps de réapprovisionnement.

Zoom sur le look de Katie Holmes

Lors de ses apparitions publiques, Katie Holmes dégage une aura à la fois classique et tendance. Elle exerce également une grande influence, à tel point qu’on a envie de recopier ses tenues et d’adopter son style. En outre, elle présente à chaque fois des pièces indémodables. On distingue, à titre d’exemple, des baskets en vogue, des jeans classiques ainsi que des blazers intemporels. Même son excentricité nous séduit ! Sa veste à frange Wild West ainsi que ses bottes plates à imprimé zèbres ont en effet, fait bonne impression. En résumé, Katie Holmes est une véritable coqueluche de la mode.